Dani Martínez se suma a las bajas de Gonzalo y David Agudo

El capítulo de salidas inaugura de forma oficial el mercado veraniego para el Don Benito que ayer anunciaba la baja de Dani Martínez. El club rojiblanco, en un breve comunicado, destacaba los cinco goles sumados por el madrileño esta pasada temporada, sin embargo, hay que ahondar más en esas cifras para entender el importante papel que el ex del Villanovense ha tenido en los 31 partidos disputados, 25 como titular.

A sus 34 años, Dani Martínez fue pieza clave tanto para Juan Carlos Gómez como para Roberto Aguirre siendo uno de los once rojiblancos con más minutos jugados y haciendo jugar al equipo desde la banda. Además, sus cinco goles sirvieron para sumar cuatro victorias y un empate. A estas cifras se suma la sensación de ser uno de los jugadores que mayor simpatía se había ganado en la grada del Vicente Sanz, todo ello pese a venir del 'eterno rival', un Villanovense que le dejó escapar el pasado verano.

El club no aclara si la baja se produce a petición del jugador o por decisión de un Roberto Aguirre que se ocupa también esta campaña de la dirección deportiva tras la marcha de Emilio Sosa, que ya ha encontrado acomodo en el Formac Villarrubia de la Tercera manchega. Pero en una carta publicada anoche en Twitter, Dani Martínez expresaba que su intención siempre fue la de renovar, pero el técnico ha optado por su no continuidad. Dice haberse sentido querido y da las gracias a quienes le trajeron y a la afición.

No es la única salida conocida, pues David Agudo ya anunció tras la permanencia que no seguirá en un Don Benito que aún no ha despedido de manera oficial al atacante extremeño que suma 23 goles en sus cuatro temporadas. Otro peso pesado que se suma al adiós de Gonzalo Barroso que anunció hace unas semanas la decisión de colgar las botas.