Cuestión de prestigio para el Cacereño

Con una cuarta plaza ya asegurada independientemente del resultado que obtenga este domingo en su visita al Cerdanyola (Les Fontetes, 12:00 horas), el Cacereño ... busca finalizar la liga regular con buenas sensaciones antes de comenzar la próxima semana la fase de ascenso a Primera RFEF.

El equipo de Julio Cobos, no obstante, será observado con lupa por equipos como Coria y Montijo, que compiten con el propio Cerdanyola por eludir el puesto de playout en esta última jornada. Precisamente, a este hecho se refirió en la previa del encuentro el entrenador del equipo verdiblanco, quien aboga por intentar ayudar, en la medida de lo posible, a los equipos extremeños. «Yo lo siento mucho, pero soy extremeño. Para que en esta categoría se quede un equipo de otra comunidad, prefiero que se quede un extremeño».

El míster verdiblanco recuerda que la pasada temporada su equipo también llegó a la última jornada de liga con la clasificación en el bolsillo, aunque espera que la historia no tome el mismo cariz. «Nosotros también nos jugamos llegar bien al playoff. El año pasado fuimos a Ceuta muy mermados en cuanto a lesiones y sanciones y no pudimos competir como a mí me hubiese gustado. Competir en el último partido siempre es bueno para lo que te espera después en el playoff», explica.

Para la ocasión, el cuerpo técnico del Cacereño podrá contar con todos los jugadores disponibles. No obstante, se espera que algunos de los futbolistas que han acumulado más minutos durante la temporada puedan gozar de cierto descanso este domingo en Sardañola del Vallés. Uno de ellos podría ser Samu Gomis, quien ha asumido la mayor parte del protagonismo en el carril izquierdo durante toda la campaña, al tratarse del único lateral izquierdo puro del equipo.

Por su parte, la escuadra de Oliver Ballabriga, que depende de sí misma para conseguir la salvación en esta última jornada liguera, lamentará las ausencias de los sancionados Guille Torres y Ronald Gibize.

Pese a que el conjunto verdiblanco se juega poco más que el prestigio, el Cacereño estará arropado en tierras catalanas por una pequeña representación de seguidores desplazados no solo desde Cáceres, sino también desde otros puntos como la Comunidad Valenciana. El Coria, uno de los equipos extremeños que saldrían beneficiados de una victoria verdiblanca en la provincia barcelonesa, obsequió a tres de ellos con una camiseta del equipo celeste.

Tras este encuentro, el Cacereño regresará al Príncipe Felipe el domingo de la próxima semana para afrontar el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso. El rival será un tercer clasificado de entre los otro cuatro grupos de Segunda RFEF. La vuelta se disputará el día 28 de mayo lejos del coliseo verde. En el caso de salir airoso de este primer enfrentamiento, el Cacereño tendría que superar una nueva eliminatoria a ida y vuelta frente a otro de los vencedores para conseguir ascender a Primera RFEF.

El primer sorteo se realizará este lunes a partir de las 12:00 horas en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.