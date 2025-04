Cruel destino para el Cacereño en Huelva

Fue bonito mientras duró. El Cacereño se quedó este domingo en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva a las puertas de Primera Federación, ... ya que el empate a uno final, con prórroga incluida, dio el ascenso al conjunto blanquiazul.

A pesar de que los cacereños sonrieron durante algo más de una hora de partido, desde el minuto seis con el gol de Samu Manchón hasta el 67, cuando anotó el local Dopi, el destino arrojó para los de Julio Cobos su versión más cruel.

En medio de un espectacular ambiente de fútbol, el Cacereño tuvo su representación de aficionados gracias a la presencia de unos 800 seguidores verdiblancos no solo llegados desde tierras extremeñas, sino también desde otros puntos de la península, incluso desde Canarias.

Obligado a salir a por la victoria, Julio Cobos puso en escena a su once de gala. Por parte local, el técnico Abel Gómez dio entrada a Chinchilla, quien en el partido de ida, tras salir en la segunda mitad, fue el hombre más incisivo de los blanquiazules. No partió en la titularidad, sin embargo, el delantero argentino Pablo Caballero, quien esperó su oportunidad en el banquillo al no tener suficiente ritmo de competición tras superar una lesión. Finalmente no llegaría a jugar.

FICHA Recreativo Gálvez, Juanjo, Fran Ávila, Trapero, Bernardo (Nacho Heras, min. 46), Núñez (Mbaye, min. 95), Serrano, Iago Díaz (Arjona, min. 80), Dopi (Salinas, min. 73), Ajenjo (Mario Robles, min. 90) y Chinchilla (Peter, min. 46).

Cacereño Alfonso Liceras, Aguado (Pedro Ramírez, min. 91), Gomis, Josín (Ruymán, 106), Molina, Clausí, Telles, Garci (Sanchidrián, min. 69), Solano (David Grande, min. 91), Samu Manchón (Iván Fernández, min. 59) y Karim (Bermu, min. 69).

Goles 0-1: Samu Manchón, min. 6. 1-1: Dopi, min. 67.

Árbitro Gonzalo Sánchez (manchego). Amonestó a los locales Ajenjo, Serrano, Peter Arjona y Salinas, así como al visitante Samu Gomis, Sanchidrián, Aguado y a varios miembros del banquillo del Cacereño, entre ellos Garci, con roja directa.

Incidencias Más de 20.000 espectadores en el Nuevo Colombino, con cerca de 800 seguidores del Cacereño.

Ante un Recreativo de Huelva que incidió en su política especuladora del partido de ida, el Cacereño golpeó primero con el gol de Samu Manchón en el minuto seis de partido. Un tanto que llevó el delirio a los diferentes sectores donde fueron ubicados los aficionados del conjunto verdiblanco.

Lejos de dar un paso atrás para conservar su resultado favorable, el equipo de Julio Cobos quiso aprovechar a renglón seguido su buen momento para intentar hacer más sangre a su rival. Y es que los verdes no dejaron de buscar la portería contraria en los minutos posteriores. Así las cosas, el incrédulo público onubense no tardó en mostrar sus primeros síntomas de preocupación.

Ampliar El presidente del Cacereño, Carlos Ordoñez, trata de consolar a Samu Manchón. ADG

Con presión alta en campo contrario y una notable superioridad en cuanto al juego, el Cacereño no dejó de gustarse durante la primera media hora de juego. Solano, con un malintencionado derechazo, volvió a poner el miedo en el cuerpo a los más de 20.000 espectadores presentes en el Nuevo Colombino con un disparo de Karim que se fue besando el poste izquierdo de la portería defendida por Gálvez.

Con un Cacereño que hizo prácticamente todo bien a lo largo de la primera mitad, el factor presión le comenzó a pasar factura al Recreativo de Huelva, que vio cómo su público se mostraba contrariado con su propio equipo en acciones determinadas. Tal es así que los blanquiazules fueron despedidos con pitos cuando encararon los vestuarios en el descanso.

No cambió en demasía la decoración del encuentro en una segunda mitad en la que el Cacereño intentó poner más tierra de por medio con la figura de Solano, quien realizó una intentona en el minuto 48 dentro del área rival. Una acción que volvió a desencadenar pitos entre el público onubense, que por aquellos momentos veía a un Recreativo sin capacidad de reacción.

Ampliar Álvaro Clausí es presionado por un jugador del Recre. ADG

El encargado de levantar los ánimos en la parroquia local fue Peter, quien en el minuto 52 ejecutó por banda izquierda una gran acción individual, pero sin encontrar en Nacho Heras un aliado a su altura en cuanto al remate. Precisamente, los dos protagonistas de esta jugada fueron los cambios introducidos por el técnico local, Abel Gómez, quien quiso reformular su planteamiento. A continuación, el Recreativo de Huelva sí gozó de cierta vistosidad ante un Cacereño bien aseado en sus labores defensivas. Y es que los de Julio Cobos supieron capear cada acometida del equipo andaluz.

El éxtasis para los blanquiazules llegaría a las gradas del Nuevo Colombino en el minuto 67. Fruto del empuje del equipo local, Dopi puso un final feliz para los andaluces en una jugada con intriga. Un gol que en ese momento le valía al Recreativo de Huelva para ascender, como así sucedería posteriormente.

Dio el Cacereño un paso al frente en busca del ascenso, pero la fortaleza defensiva de la escuadra recreativista, que también buscó opciones a la contra, desembocó en el empate a uno final, con la consiguiente prórroga.

Para el tiempo extra Cobos colocó en escena a Pedro Ramírez y David Grande en detrimento de Aguado y Solano. Clausí, de tiro lejano, lo intentó en el 97, pero su disparo salió desviado.

Con uno a uno se inició la segunda mitad de una prórroga en la que el Cacereño salió a tumba abierta. Sirva como ejemplo el hecho de que Ruymán acabó en determinadas acciones en punta de ataque. Sin embargo, los verdes no consiguieron traducir en verdadero peligro ninguno de sus varios acercamientos. Incluso el portero verdiblanco, Alfonso Liceras, llegó a rematar un córner en el ocaso del partido, aunque con la misma escasa fortuna que el resto de sus compañeros en jugadas anteriores.

Finalmente, el empate a uno final al término de los 120 minutos dio el ascenso al Recreativo de Huelva sin necesidad de llegar a la tanda de penaltis. El Cacereño, que se llevó el reconocimiento de sus fieles, tendrá que esperar para regresar a la tercera categoría nacional.