Cruel derrota pese a la superioridad

«Antes hay una mano que no han pitado, no me parece penalti»

Julio Cobos se mostró «insatisfecho» por la derrota. Valoró negativamente la actuación arbitral, sobre todo el penalti en contra: «Creo que en la jugada de antes hay una mano de ellos que no pitan y luego tengo mis dudas de que el defensor nuestro no tenga las manos atrás, en el cuerpo, con lo cual no me parece penalti», declaró. El equipo verdiblanco no supo llegar con claridad al área contraria, algo que para Cobos resultó decepcionante: «Es un partido malo porque veníamos con la intención de sumar y no hemos podido sacar al final punto alguno. Cuando hemos estado con igualdad numérica ha sido un partido mucho más abierto».