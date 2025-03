Cruel adiós del Villanovense a la temporada

Gus: «Teníamos mucha ilusión y hambre por meternos en playoff, pero no ha podido ser»

El Villanovense se quedó a tan solo un gol de disputar el playoff de ascenso a Primera Federación. Los serones empataron a uno contra el Alcorcón B en un encuentro gris, sin brillo en el plano futbolístico, que adornó Javi Tapia en los minutos finales. Para Gus, técnico del conjunto villano, el empate fue ante todo «doloroso», por la forma en que se produjo. La decepción del entrenador del Villanovense fue evidente en rueda de prensa, donde analizó el sentimiento de sus jugadores tras el término del encuentro: «El vestuario está dolido porque veníamos con mucha ilusión y hambre a este partido para meternos en playoff, pero al final no ha podido ser. El fútbol es así y nos tenemos que conformar con la sexta posición», declaró. No fue un buen partido del Villanovense. De hecho, fue un guion calcado a lo que han sido los últimos encuentros de los serones, sin solidez defensiva ni acierto en ataque. Para Gus, la reacción al gol inicial del Alcorcón B fue tardía: «Durante el partido hemos tenido fases donde hemos jugado muy mal, aunque en la segunda mitad hemos mejorado mucho y ese último gol en el descuento nos ha dado alas para poder ir a por la victoria», señaló. Sobre ese mal momento de forma del equipo en el último mes, el técnico del Villanovense quiso dejar claro que se siente «arropado» tanto por el club como la plantilla: «Me he dejado el alma por el club y por los jugadores. Me duele porque la afición nos ha acompañado hasta el final y merecían un final mejor», sentenció.