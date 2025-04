El Cacereño se frena en Chapín

MODESTO SÁNCHEZ JEREZ DE LA FRONTERA Sábado, 29 de enero 2022 | Actualizado 30/01/2022 09:42h. Comenta Compartir

Tras veinte días de parón, el Cacereño no pudo sumar su quinta victoria consecutiva ante un Xerez Deportivo que se mostró tremendamente efectivo y logró el único tanto del partido al aprovechar un error defensivo en una acción a balón parado. El conjunto dirigido por Julio Cobos generó peligro por momentos, pero pagó muy cara la falta de puntería de sus atacantes. Aún así, continúa en la segunda posición del Grupo IV de Segunda RFEF.

El técnico del bloque cacereño le dio la alternativa en la banda izquierda a Colau, una de las dos incorporaciones que el club verdiblanco –que en Chapín lució pantalón negro- ha realizado en el mercado invernal. De las botas del extremo valenciano nació la primera ocasión del encuentro cuando ni siquiera se había cumplido el primer minuto, ya que lanzó una falta lateral que Carlos Daniel remató por encima del larguero.

Las dimensiones del césped jerezano parecieron beneficiar a la propuesta de juego del Cacereño, que llevó la iniciativa del encuentro en los primeros minutos y quiso aprovechar la ausencia de Alberto Durán, uno de los baluartes de la zaga del Xerez Deportivo, filtrando constantemente pases a la espalda de la zaga. Solano recibió uno de esos pases dentro del área y lo probó con un disparo cruzado que salió por la línea de fondo. Poco antes, José Ramón estuvo a punto de dar continuidad a su particular racha goleadora con una semivolea desde el fuera del área que salió por encima del larguero.

A la larga, el equipo visitante acabó pagando muy caro el no haber podido materializar las ocasiones que dispuso en los primeros compases, ya que se fue diluyendo a medida que avanzaba el encuentro frente a la solidez de la escuadra azulina, que comenzaba a encontrarse más cómodo y poco a poco logró hacerse con la posesión del balón y tener más presencia en el área rival. En su primer disparo a puerta del partido, terminó adelantándose en el marcador. En el área pequeña, David Grande aprovechó la mala salida de Bernabé y recogió el mal despeje de Kamal del córner botado por Antonio Bello para anotar a la media vuelta y a puerta vacía.

Precisamente en otro saque de esquina pudo lograr el empate el Cacereño en la acción inmediatamente posterior: Josín lo probó a la desesperada con un potente chut que salió por encima del larguero. Poco después, Colau se resbaló al ir a rematar en el área pequeña un centro medido de José Ramón al segundo palo. Aunque la más clara la tuvo Luis Aguado en los minutos finales de la primera mitad, con un potente chut lejano a la escuadra que César despejó a córner con una gran estirada.

XEREZ César; Marcelo, Manu Castillo, Oca (Álex Cruz, min. 58), Urtzi; Poley (Guti, min. 79), Rivelott, Antonio Bello (Antonio Jesús, min. 79); Baeza (Pepe Sainz, min. 94), David Grande y Jacobo. 1 - 0 CACEREÑO Bernabé; Luis Aguado (Espinosa, min. 72), Josín, Carlos Daniel (Luis Hernaiz, min. 87), Gayoso; Bermu (Carlos Fernández, min. 64), Kamal; José Ramón, Jorge Barba (Yael, min. 46), Colau; y Solano. GOL 1-0: David Grande, min. 23.

ÁRBITRO Moreno Osuna (Comité castellanomanchego). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Marcelo, Baeza y Álex Cruz y a los visitantes Luis Aguado.

INCIDENCIAS Chapín, 2.431 espectadores. El partido se inició con diez minutos de retraso por un problema en la red de una portería.

Tras el descanso, Julio Cobos buscó dotar a su equipo de más mordiente en ataque y optó cambiar el esquema dando entrada a Yael en detrimento de Jorge Barba. Colau pasó a acompañar a Solano en la delantera, aunque el principal catalizador del juego ofensivo del Cacereño fue José Ramón, que a banda cambiada, lo volvió a probar con un lanzamiento lejano que por poco no encontró portería. Tras una buena triangulación en una contra, el extremo ciudadrealeño puso también el centro que desembocó en la que a la postre fue la ocasión más clara del encuentro: un cabezazo con parábola de Bermu que sorprendió a César y golpeó en la parte superior del larguero. El centrocampista venezolano fue sustituido poco después por Carlos Fernández, un cambio con el que el técnico amaliense buscó quemar todas sus naves en busca del empate.

Aún así, lo que más cerca estuvo de llegar fue el segundo del Xerez Deportivo. En el minuto 61, Bernabé lo evitó con una buena parada abajo con la que despejó el chut cruzado de Baeza, pero no tuvo que intervenir en el cabezazo de Poley en el área pequeña que salió por encima del larguero. David Grande, que con su juego de espaldas desesperó a la zaga del Cacereño, también pudo anotar el segundo en su cuenta particular, casualmente tras otro mal despeje de Kamal, pero su disparo salió muy desviado. En el minuto 73, Colau cayó derribado dentro del área y el colegiado no decretó penalti interpretando que Manu Castillo había despejado limpiamente el balón.

A partir de entonces, el equipo local se dedicó a gestionar su ventaja en el marcador con pérdidas de tiempo para ralentizar el ritmo de juego y el Cacereño apenas dispuso de oportunidades para lograr el empate. En el tiempo añadido, Pepe Sainz pudo marcar el 2-0 tras una contra en la que el disparo salió muy desviado.