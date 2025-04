Sufriendo sabe mejor el pase para el Mérida

El Mérida madrugó, cogió el bus hacia Alcoy, encendió su ordenador y se puso con la labor que viene haciendo en los últimos cuatro meses: ... competir y ganar. En este caso: pasar a la final por el ascenso a Primera Federación. Un día más en la oficina, vamos. Pero lo estaba haciendo tan rápido, tan cómodo y tan bien, que decidió inyectarle adrenalina al partido. Se despistó un rato al segundo palo, pasó minutos de mucho tembleque y miedo y al final sacó su poso para ganar en el tiempo de descuento.

A Diego López le sorprendió la entrada del lateral derecho palentino a su espalda para empatar el choque en el 73, pero Héctor Camps le devolvió la jugada en el 91: entró desde atrás y remató de cabeza un centro exquisito de Felipe Alfonso a la red. El recién reaparecido le dio al Mérida el pase a la final cuando la eliminatoria se deslizaba incomprensiblemente hacía la prórroga.

Incomprensiblemente, decimos, porque el Mérida tenía controlado todo lo que estaba pasando hasta el 73. Iba ganando, se estaba jugando a lo que quería, había fallado varias ocasiones claras seguidas de gol para sentenciar el choque… y, sin embargo, en un centro lateral desde la izquierda, Juan Silva apareció por sorpresa en el segundo palo y vertió un jarro de agua fría en las mallas de Javi Montoya.

Mérida Javi Montoya; Emilio Cubo (Héctor Camps, 62’), Bonaque, Nacho González, Felipe Alfonso; Goma, Artiles, Diego López (Gaspar, 88’), Aitor Pons (Mario Robles, 88’); Higor Rocha (Guille Perero, 72’) y Lolo Pla. 2 - 1 Palencia Cristo Guille; Juan Silva, Abel, Sellés (Manu, 91’), Morante; Diego (Arroyo, 91’), Javi Bueno, Álvaro, Adri (Rafa Gómez, 11’); Frodo y Edu Gallardo (Juan Moreno, 91’). Goles: 1-0, Min. 20: Diego López. 1-1, Min. 73: Silva. 2-1, Min. 91: Héctor Camps.

Árbitro: Brull Acerete, del colegio catalán. Amonestó a los palentinos Edu Gallardo, Morante, Javi Bueno y Sellés y al emeritense Héctor Camps.

Incidencias: Alrededor de 500 espectadores en El Collao de Alcoy.

Y entonces entró el tembleque, el miedo, la zozobra, las dudas y todos los sinónimos del mundo. Cada ataque del Cristo Atlético evidenciaba los nervios de la zaga romana, que nunca había titubeado tanto en todo el partido. Juanma Barrero no esperó más y metió frescura en el centro del campo: Mario Robles y Gaspar por Aitor Pons y Diego López, y el nuevo oxígeno necesitó de tres minutos para volver a poner al Mérida por delante en el marcador y evitar una prórroga que tiraba a dramática.

Es difícil explicar el por qué el Mérida sufrió tanto. Porque arrancó el duelo como si el empate no fuera con él. Como si necesitara ganar para acceder a la final. Situó alto el bloque de presión y casi no salió del área del Cristo Atlético en los primeros compases. Los palentinos no hacían otra cosa que correr detrás del cuero, y Adri lo sufrió a los diez minutos, cuando tuvo que retirarse por una lesión muscular. Los de Juanma Barrero cada vez se encontraban más cómodos: inventaban peligro en cada acción a balón parado y encima empezaban a conectar en juego corrido.

Ya avisó casi al cuarto de hora con una buena triangulación entre Aitor Pons, Emilio Cubo, Artiles y otra vez Pons para disparar desde la frontal, abajo, pegado al palo. Y cuando Artiles, el hombre que ve otro fútbol, encontró el espacio y el tiempo, filtró en profundidad para Higor Rocha para ponerle mano a mano con Guille. El rechace del guardameta lo recogió Diego López para empujar el 1-0 y despejar aún más el bosque hacia la final.

A partir de ahí el conjunto emeritense le cedió el cuero al rival y se acomodó cerca de su área para salir a la contra y aprovechar los espacios. Es decir, a lo que ya nos tiene acostumbrados. Javi Montoya sólo sufría en acciones a balón parado y centros laterales. Pero era un sufrimiento sin sudor, salvo en el 36, cuando tuvo que emplearse abajo para enviar a córner un remate de Frodo en el segundo palo.

Juanma recargó las pilas en el descanso y el equipo volvió a ser el mismo que empezó el partido: adelantó la presión y empezó a flotar el área contraria. Y empezó a fallar lo infallable: Aitor Pons lanzó al palo en el 63 tras una buena jugada de Higor y Diego López, Pla disparó alto un mano a mano en el 64 y el propio Pla se encontró con Guille en el 69 en otro mano a mano escorado.

Y entonces llegó el gol de Juan Silva en el 73, aparecieron los nervios, Juanma intervino con los cambios desde el banquillo y Héctor Camps evitó una prórroga y le dio un alegrón a una afición que cree más que nunca. Tanto como el equipo, que salvo en un cuarto de hora volvió a cocinar una faena de aliño.