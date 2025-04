Cristo renueva sus votos con el gol

Sostenía el escritor suizo John Knittel que «toda edad tiene sus propios frutos; hace falta saberlos recoger». Con 35 años, más cerca del ocaso que ... de su etapa de apogeo y esplendor, Cristo Medina (Pueblonuevo, 1987) recicla una ambición que ha fabricado ocho ascensos en su prolífica carrera, para ponerla al servicio del Montijo en Segunda RFEF. Su rol apuntaba este curso al de revulsivo, explotando su condición de ratón del área, astuto y oportunista como pocos, para agitar la coctelera de partidos atascados.

No llegaba con la vitola de titular, ni siquiera como primer recambio. «No venía como jugador importante, era el tercer o cuarto delantero». No le importó. Se incorporaba tras liderar otro proyecto ganador en Tercera con el Llerenense, al que clasificó para una fase de ascenso en la que únicamente el Ourense pudo con su leyenda.

Solo hay un gen más dominante que el gol en su ADN, el de la competitividad y la superación. Su fichaje generó ciertos recelos y eso despertó a una bestia que en realidad jamás yació en letargo. «Cuando hay poca gente que confía en ti, te haces fuerte y no es que calle bocas, porque a estas alturas ya no tengo que hacerlo, pero quise demostrar que hay Cristo para rato».

Los rojinegros habían llamado a su puerta las últimas campañas y era el momento de embarcarse en una nueva aventura y responder a ese persistente interés. Lo asumió como un desafío, como otro acicate para poner a prueba sus límites y rebasarlos. «Era arriesgado, porque venía de Tercera y tendría pocos minutos», pero le apetecía jugar cerca de casa y le sedujo la confianza del director deportivo y del técnico, un Juan Marrero que ya lo tuteló en el Imperio de Mérida con apenas 19 años y en el Extremadura que logró el último ascenso a Segunda B. «Saca mucho rendimiento a todos, pero lo más importante es que para él no hay nombres, sino futbolistas que se merecen jugar. No se casa con nadie. O mantienes la concentración y la intensidad los 90 minutos, o estás fuera».

Acató su función como subalterno, pero no se conformó y desde la humildad del trabajo diario fue cargándose de razones para adquirir el protagonismo que aún pueden soportar sus piernas y que alimentan su ilusión intacta. La marcha aberrante del equipo estancó el desempeño de todos y hasta la sexta jornada no se estrenó como goleador. «Al principio no estaba como ahora, cuesta hasta que coges confianza y a partir de ahí he rendido mucho más». Desde ese tanto ante el Guadalajara no ha parado de aumentar la cuenta, anotando cinco dianas en seis partidos. «Tengo sensaciones buenas, me encuentro bien física y mentalmente y ahora estoy viendo portería con facilidad». Pero lejos de paladear su estado de gracia, mira al futuro y no baja ni un ápice su exigencia. «El fútbol es domingo a domingo y olvida rápido, no me paro y pienso en lo que va a venir».

Su explosión realizadora ha coincidido con el mejor momento del Montijo en este curso, con dos empates, una derrota y dos victorias perentorias que les han permitido salir del pozo. «Necesitábamos ganar dos partidos seguidos. ¡Ahora a por la tercera!, resalta, al tiempo que pone énfasis en que «hicimos un gran trabajo defensivo como bloque y hemos mantenido la portería a cero», una asignatura pendiente para una escuadra que se caracterizó la pasada campaña por su solidez y que había perdido parte de esa esencia tan asociada a la idiosincrasia de los grupos liderados por Marrero. «Sabíamos que si no lográbamos cortar esa sangría iba a costar vencer, porque si te meten dos o tres goles todos los partidos es difícil puntuar».

El trauma de la remontada 'in extremis' del filial del Atlético se convirtió en una pesadilla recurrente que anímicamente ha pasado mucha factura. «Nos poníamos por delante en campos complicados y nos veníamos de vacío y eso afecta, necesitábamos superar la barrera psicológica de ser capaces de defender un resultado favorable», narra el atacante extremeño.

Resurrección necesaria

Tras varias semanas inmersos en la zona caliente, por fin el Montijo ha sacado la cabeza, aunque empatado a puntos con el descenso, un ecosistema muy diferente al que se visualizaba en verano. «Desde que empezó la liga estamos en una situación mala, y por fin hemos salido de ahí, pero tenemos que seguir, porque nuestra idea no es luchar por salvarnos, sino intentar objetivos mas grandes».

¿Esas cotas mayores es un playoff? «Está lejos, el objetivo no es la permanencia sino estar lo más arriba posible. No miramos atrás sino adelante. La idea es quedar entre los cinco primeros, porque además lo merecemos».

A nivel individual supondría casi lograr la cuadratura del círculo, sumando otra fase para luchar por subir y en caso de conseguirlo, empezaría a quedarse sin dedos en las manos para contabilizar sus laureles. «Sería el culmen a una carrera exitosa, sobre todo en Tercera, con ocho ascensos en equipos importantes de Extremadura y de otras zonas de España». Reconoce que si se fraguara reservaría un lugar especial en su palmarés emocional ligado al balompié. «Sería quizás uno de los más importantes».