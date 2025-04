«Creo que no tengo ningún enemigo en el fútbol»

Ninguno sabemos en realidad cómo reaccionaremos ante una situación inédita. Tal vez lo podamos llegar a intuir, pero solo son eso: sospechas. El último gran ... capitán del Mérida, Francisco Javier Hernández Mancha (Badajoz, 1987), jugó su último partido en el Romano un 19 de enero de 2020 ante el Atlético Sanluqueño. Este domingo, por primera vez en más de dos años, regresará a él. Como futbolista, porque como aficionado ya lo ha hecho un par de veces. «Sí, fue el año pasado ante el Don Benito y ante el Extremadura. Me hubiera gustado ir más veces como espectador, pero son las únicas que he podido ir».

–¿Y cómo fue la experiencia?

–Pues muy rara. Cuando no jugaba, porque estaba sancionado o lesionado, bajaba al vestuario y hablaba con mis compañeros. Eso sí lo echo de menos. Pero cuando he ido como espectador, ha sido muy diferente.

–¿Qué es lo que más echa de menos?

–Yo no quería salir. Fueron las circunstancias, porque había que pasar ya esa etapa. Pero no he echado muchas cosas de menos porque me he encontrado un sitio, Montijo, en el cual me siento como en casa y donde me gustaría retirarme. Pero sí es verdad que el día a día, las conversaciones con Fernando Torres padre e hijo, Tarriño… Eso sí lo echo de menos. Sigo teniendo el cariño de todos ellos.

–¿Espera algo especial el domingo del club y de la afición?

–Siempre se lo he dicho a Paco (Puertas), que mi pena ha sido no haberme podido despedir de la gente, por el tema de la pandemia. Nunca supe que mi último partido era el último. Sinceramente, espero el cariño de la gente como yo se lo he dado a ellos… y no espero nada más.

–¿Está siendo una semana normal?

–Desde que ascendimos, estaba deseando que llegara esta semana. Hubiera preferido que hubiera llegado antes, en otras circunstancias, porque los dos nos estamos jugando cosas. Pero sí que está siendo una semana muy especial. Desde el lunes ya me están llamando y enviándome mensajes aficionados del Mérida, que están deseando verme, aunque les vaya a costar verme con otra camiseta… El cariño es mutuo.

–¿Se siente aún como un capitán desde fuera?

–Me siento como un aficionado más. Yo he sufrido mucho porque en las redes sociales cada uno expresa lo que siente. Yo hasta me borré un año de twitter. Solo he escrito para dar ánimos a la gente porque sé lo que se siente estando ahí dentro. Afortunadamente no he escrito nada en los últimos cuatro meses. Esas son buenas noticias. Y cuando les vuelva a ir mal, que ojalá que no, ahí estaré para animarles y apoyarles otra vez.

–¿Javi Chino se ve con fuerza y nivel para jugar en este Mérida de ahora?

–El nivel no lo sé, pero con fuerzas sí que me encontraría. Pero tienen una pedazo de plantilla, con Bonaque y Nacho ahí atrás, que son excelentes. Me hubiera costado jugar con ellos.

–Este Mérida no tiene nada que ver con el de la primera vuelta en Montijo.

–Nada. Nosotros nos hemos ganado el respeto de la categoría en nuestra casa y, cuando ellos llegaron al Emilio Macarro, su situación era jodida, muy al límite. Así que sabíamos que les podíamos hacer daño… y así fue. Pero a partir de ahí han pegado un cambio radical.

El éxito del equipo «Nuestro secreto es que competimos siempre, somos una familia y tenemos un entrenador espectacular» Javi Chino Futbolista del Montijo

–¿Por culpa de Juanma Barrero?

–Yo lo he tenido como compañero en el Atlético Ciudad de Murcia, como segundo entrenador, como entrenador de porteros y como primer entrenador durante dos partidos. Lo conozco muy bien, y sabía que el Mérida acertaba al ficharle. Tiene las cosas muy claras y eso es lo que le hacía falta al equipo y al club. Cuando hablé con él aquella semana estaba súper contento. Y ya estáis viendo los resultados. Ojalá se tire muchos años como entrenador del Mérida.

Una familia

–¿Cuál es el secreto de que un recién ascendido, con plantilla corta y muchas lesiones tenga aún hoy opciones de playoff?

–Y con jugadores que no son conocidos. El secreto es que competimos siempre y somos una familia. Que tenemos un entrenador espectacular que nos saca el máximo a cada uno de nosotros. Y luego que cada uno tenemos nuestro corazón. La verdad… no sé ni cómo estamos sacando fuerza para sacar adelante los últimos partidos, pero somos una familia y por eso estamos vivos a estas alturas.

–¿Cómo será el Montijo sin Dani Segovia?

–Y sin Matute… es que tenemos muchas bajas. Dani (Segovia), es verdad, es nuestra referencia arriba. Pero, como dice el míster, nos adaptaremos a lo que tengamos y competiremos seguro de la mejor manera.

–¿Que no les valga el empate les obliga a plantear el partido de forma diferente?

–Nuestro objetivo está más que cumplido, que era la permanencia. Es una pena que no hayamos tenido más apoyo del pueblo. Montijo es un pueblo al que le gusta el fútbol y yo pensaba que tendríamos más apoyo. Pero lo que nos queda es disfrutar y todo lo que venga por delante, será bueno para nosotros.

–¿Qué cree que va a pasar en estas dos últimas jornadas?

–La verdad es que no lo sé. Quizá el que más fácil lo tiene es el Coria, pero seguro que le costará mucho sacar sus partidos.

–Porcentualmente, en el oficio de futbolista, ¿cuánto tiempo se disfruta y cuánto se sufre?

–Llevo dos años sufriendo muchísimo… pero sufriendo para luego disfrutar. Si lo sufres y lo disfrutas, al final las celebraciones son más gordas.

–¿Cree que perdió mucho tiempo jugando de mediocentro?

–Empecé ahí en el Sporting Villanueva, como pivote. Pero sí es cierto que donde mayor rendimiento y éxito he tenido ha sido como central, aunque siempre me he adaptado a lo que me han pedido los entrenadores.

–¿Tiene muchos enemigos en el fútbol?

–Gracias a Dios, ninguno. Creo. Con todo el mundo me llevo bien. La gente que me conoce sabe que voy de cara. Que a lo mejor salga uno por ahí… pero creo que no.

–¿Es más fácil no tener enemigos siendo buena persona o futbolista del montón?

–Yo me considero una persona que voy de cara, una persona normal. Yo siempre digo que no soy futbolista: que soy buena gente y luego juego al fútbol. Yo voy de cara, intento ser buena gente y agradable con todo el mundo.