Después de tres jornadas sin gol y, por tanto, sin ganar, el Villanovense hace autocrítica partiendo desde el cuerpo técnico. «Creo que no estamos ... dando todo lo que deberíamos dar», afirmaba este viernes José González 'Gus' en sala de prensa durante la previa del partido del domingo contra el Montijo.

El técnico serón entiende que se están dando altibajos durante los partidos, situaciones que los rivales están aprovechando: «No nos podemos despistar en cualquier acción porque, por suerte o por desgracia, los equipos contrarios también son buenos y nos están penalizando gravemente». En ese sentido, cree que los suyos deben corregir esos momentos de partido en los que se producen pequeños detalles, «hay otros momentos en los que creo que estamos bastante bien y mejor que el contrario, pero no nos está llegando».

Por ello, Gus pide a sus futbolistas constancia y regularidad, «hay que tener hambre e ilusión desde el minuto 1 al 95, somos un equipo que tenemos que hacer 95 o 100 minutos buenos para sacar el resultado».

En esa búsqueda del gol, que señala que no le preocupa, pierde a una de sus máximas garantías la pasada campaña, Josh Farrell, que será intervenido este próximo miércoles de una lesión de rodilla de la que todavía se desconoce el alcance y tiempo de baja. «Hay que ser cauto porque hasta que no se le intervenga no vamos a ver realmente lo que tiene en la rodilla, pero esperemos que esté el menor tiempo posible fuera», expresa Gus sobre el delantero galés, al que manda un mensaje de tranquilidad. «Debemos estar con él, lo importante es que Josh esté ilusionado, que sepa que estamos aquí con él y que se recuperará».

Una noticia negativa en una semana en la que Óscar Muñoz ya ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros, aunque todavía con algunas molestias «propias de una rodilla que está parada diez meses». Su regreso no será este domingo, pero ya parece algo más cerca.