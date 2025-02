«Creía que podíamos hacer cosas importantes»

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Martes, 15 de marzo 2022, 07:32 Comenta Compartir

Decepción y orgullo. Son la cara y la cruz de los sentimientos de Juanma Pavón tras conocerse su destitución como técnico del Villanovense a falta de nueve jornadas para terminar la temporada regular y a solo dos puntos de la liguilla de ascenso. El club se manifestaba a través de un escueto comunicado 24 horas después de la derrota contra el colista y rechazaba hacer declaraciones al respecto hasta encontrar sustituto al entrenador onubense que llegó el pasado verano al banquillo serón.

«Decepcionado por una decisión que veo injusta», expresa Juanma Pavón que sí quiso atender al diario HOY. Para el onubense, los números del equipo avalan el trabajo de jugadores y cuerpo técnico como para mantener la confianza hasta el final. Entre las cifras, indica Pavón, estar a dos puntos de la liguilla, entre los equipos menos goleados de los 90 clubes de Segunda RFEF al igual que en diferencia de goles o siendo el único equipo que ha ganado al Córdoba. «Todo esto es mérito de los jugadores, que son los que al final han creído en trabajar con este cuerpo técnico para llegar donde hemos llegado».

Pese a ello, en la balanza, la decepción se equilibra con el orgullo: «Me siento orgulloso y si dejan trabajar a los jugadores, porque ellos llevan un tiempo presionados por esta situación de la posible destitución del entrenador, creo que el sueño de meternos en liguilla, que era un sueño no un objetivo, se podrá cumplir».

Pavón recuerda también en su despedida cuando Pepe Cuevas apostó por él para esta temporada. «Tuve muy claro que quería venir a este equipo y, hasta ayer, he tenido mucha ilusión intentando que este Villanovense hiciera cosas grandes y me siento mal porque, a pesar de todos los rumores de las últimas jornadas, no pensaba que fuera a suceder, sobre todo por el binomio que había entre cuerpo técnico y jugadores».

A ese vestuario, al que define como una familia, le deja también un mensaje: «Me siento orgulloso de haber compartido con ellos estas 25 jornadas, ya no solo por lo deportivo, también por su saber estar, su manera de enfocar cada exigencia nuestra... Orgulloso desde los más jóvenes como Óscar, Rivera o Isra Cano hasta los más veteranos como Pajuelo o Javi Sánchez que ha estado implicado incluso a pesar de sus lesiones; me da mucha pena porque dejo un grupo muy bonito y en el que creía que podíamos hacer cosas importantes, pero sigo teniendo fe en que los jugadores lo pueden conseguir».

Se marcha también satisfecho por la decidida apuesta que han realizado con la cantera y los jugadores de la casa, «queríamos que se sintieran importantes, algo que no ocurrió el año pasado, y tampoco nos ha temblado el pulso a la hora de meter juveniles, creo que también es la finalidad de este tipo de clubes, incluso el presidente me decía que hacía mucho tiempo que un entrenador no apostaba así por la cantera».

Pero como recuerda Pavón, el fútbol se basa en resultados y reconoce, con autocrítica, que al equipo le faltó regularidad. «No hemos tenido nunca una racha de tres derrotas consecutivas o de cinco semanas sin ganar un partido, algo que suele pasar en cualquier temporada», afirma, «aunque es verdad que hemos sido irregulares pasando de cosas muy buenas a otras muy malas como esta ultima derrota, pero tiene que haber momentos malos y ahí es donde hay que tener paciencia y confianza».

Pavón respeta la decisión

Una paciencia que cree que ha faltado esta semana en la directiva serona, «pese a que en muchos momentos me he sentido respaldado, sobre todo por Pepe Cuevas y por el presidente, pero ha sido un poco impulsivo el hecho de esta derrota y echar al entrenador, así se lo he hecho ver, aunque respeto y acepto la decisión, pese a no compartirla».

Y es que, Pavón entiende que deja al equipo en la posición que cabría esperar, peleando por estar entre los cinco primeros, y en la maleta de vuelta se lleva también «el cariño de la afición, porque es cierto que cuando no se gana la gente está disgustada, pero hasta hoy mismo me he sentido querido en Villanueva». Una despedida en la que se incluye también Jesús Vázquez, mano derecha de Pavón esta temporada, que tampoco continuará en el cuerpo técnico.

Con todo ello, Juanma Pavón se marcha del banquillo de un Villanovense que parece marcar con esta decisión el objetivo que tendrá su sustituto: jugar la liguilla de ascenso. Algo para lo que solamente tendrá nueve jornadas.