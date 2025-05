El Coria vuelve a naufragar en La Isla y se complica la vida

Alberto Urquía: «No me preocupa mi posición, sino la posición del equipo»

«La valoración del partido es completamente negativa, era un partido en el que teníamos puestas muchas esperanzas de romper esta dinámica negativa que llevábamos. Llevamos unas cuantas semanas entrenando bastante bien, trabajando bien, pero está claro que mentalmente cualquier susto, cualquier pérdida de balón nos está haciendo daño y lo pagamos muy caro», analizó Alberto Urquía. Aseguró que no le preocupa su futuro: «La dinámica es mala, es muy mala. El objetivo del equipo es la permanencia y sabíamos que podíamos llegar a estar en una situación así. A mí no me preocupa mi situación, mi posición, me preocupa la posición del equipo». Sobre el desarrollo del encuentro, que culminó con victoria del Cerdanyola por 0-2, el adiestrador del conjunto cauriense sintetizó: «Ellos han entrado mejor en el partido, a nosotros nos ha costado entrar, pero aún así hemos tenido alguna ocasión en la primera parte. Cuando se han puesto por delante, la cabeza ya tampoco va igual, te entran las prisas y las precipitaciones y así es más difícil. En la segunda parte hemos tenido buenas fases pero no hemos sido capaces de empatar el partido y ya en el descuento, con el equipo volcado, han sentenciado con el 0-2». Para Urquía, la mala racha de resultados por la que atraviesa el Coria tiene un importante componente anímico, pero también mucho de fortuito: «Cuando estás en una dinámica negativa parece que todo va en contra, que cada vez que tiras la moneda sale cruz. Creo que estamos un poco en esa situación pero también la suerte hay que buscarla. Y eso es lo que tenemos que intentar, buscar la suerte y que la moneda salga cara», manifestó.