Coria y Villanovense se juegan un punto de inflexión

J. C. RAMOS Y E. DOMEQUE

Esto de la felicidad en el fútbol va por barrios. Si la semana pasada era el Coria el que empezaba a sentir sudor frío tras ... siete jornadas sin ganar (secado tras su victoria en La Palma), esta fecha es el Villanovense el que tiene que vivir con la presión tras salir derrotado el pasado domingo en casa ante el Don Benito, su máximo rival deportivo.

Para unos y otros, las rachas van y vienen, pero los datos fríos dicen que caurienses y serones comparten el mismo número de puntos: 18. Una cifra que, interpretada en el marco del grupo 5 de la Segunda RFEF, dice que están tan cerca de los puestos de fase de ascenso como de los de descenso directo. Por tanto, cuando se vean las caras este domingo en La Isla a partir de las 17.00 horas, serán conscientes de que hay algo más que tres puntos en juego. Lo que está en juego es un punto de inflexión para saber por qué aspiraciones pueden pelear.

En el Coria, ya olvidada la resaca del sorteo copero, la tranquilidad parece que se ha instalado a orillas del Alagón. Primero, por la última victoria en tierras canarias. Y segundo, por el regreso de Toñi Mahillo a La Isla tras siete meses de lesión. Ya jugó los 90 minutos en Canarias.

Sin embargo, la enfermería no acaba de vaciarse. A la baja de larga duración de Iván se suman las molestias de Nané y las de Isma Cerro, que ha vuelto a sufrir una inflamación en su rodilla afectada. Regresa Pedro Melli tras cumplir un partido de sanción.

CORIA-VILLANOVENSE CORIA Diego Mirón, Cera, Alexánder, Mahillo, Asiel Mateo, Deco, Sergio Gómez, Álvaro Traver, Santi Luque, Alberto Bernardo y Mercadal.

VILLANOVENSE Lázaro; Samu Hurtado, Dan, Escudero, Guille Perero, Pajuelo, Mario, Javi Pérez, Ohemeng, Higor Rocha y Sillero.

ÁRBITRO Abraham Gutiérrez Perera (Andaluz).

ESTADIO Y HORA La Isla, 17.00 horas.

«Queremos encadenar dos victorias seguidas, algo de lo que todavía no hemos sido capaces. Pero sé que va a ser un partido sin muchas ocasiones, ya que el Villanovense es un equipo muy ordenado y que concede poco. Ojalá me equivoque, pero creo que va a ser un partido muy táctico y con mucho centrocampismo», señala el técnico celeste Alberto Urquía.

El Villanovense, por su parte, llega después de una semana de inevitable reflexión tras la derrota contra el Don Benito, el verdadero derbi para ellos que, por tercera vez consecutiva, se ha llevado el conjunto rojiblanco. Una estadística demoledora que tratará de dejar atrás con esta visita a La Isla.

«Era un partido bonito en el que queríamos dar una alegría a nuestra gente y no ha podido ser, pero mi consuelo está en que quedan 21 jornadas y que con este nivel de compromiso y de esfuerzo vamos a seguir peleando», decía el técnico serón Manolo Cano tras esa derrota pensando ya en el partido contra el Coria, «en el que dan tres puntos igual de valiosos».

Durante estos últimos días ha tocado levantar a un vestuario «con la gente muy jodida» por el batacazo en el derbi de las Vegas Altas. Para este partido es difícil que regrese un Javi Sánchez que el pasado domingo vivió el partido desde la grada por la lesión que arrastra desde hace unas semanas y que ha provocado cambios en la línea defensiva con Samu Hurtado cambiado de banda y Guille Perero en una posición más atrasada actuando como carrilero diestro. Al que sí se vio ya dando algunas carreras el pasado domingo fue a Andi Bodgan, que podría regresar hoy a la convocatoria.

Si bien, pese a la derrota, se esperan pocos cambios en el once inicial de Manolo Cano de cara a este partido en La Isla al que llegan con el objetivo de reengancharse a la zona alta de la clasificación. No obstante, todo lo que no sea sumar haría que los serones mirasen esta próxima semana más hacia abajo que hacia arriba.

«En el fútbol somos privilegiados; tenemos ahora el ejemplo del Mundial en el que hay que esperar cuatro años para volver a tener una oportunidad, nosotros tenemos que esperar siete días nada más y tienes tres puntos a la vuelta de la esquina», advierte Manolo Cano, que espera reencontrarse con la victoria.