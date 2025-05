El Coria sube el telón recibiendo a un clásico como el Guadalajara

JUAN CARLOS RAMOS CORIA. Domingo, 4 de septiembre 2022, 08:32 Comenta Compartir

Parece ya un sueño lejano, pero apenas han transcurrido tres meses y medio desde que el Coria disputó aquella fase de ascenso a la Primera RFEF. Ese no era el objetivo de aquel equipo y tampoco lo será el de este, el de la 2022/2023 cuyo timón va a tripular Alberto Urquía. Será su primera experiencia al frente del banquillo celeste, todo un desafío para un entrenador novel que tiene que liderar un proyecto que vuelve a construirse desde la modestia.

Su bautismo tendrá lugar en casa y ante un recién ascendido como el Guadalajara, pero que es todo un clásico del fútbol nacional. Ha sido capaz de mantener el bloque que se proclamó campeón del grupo castellano-manchego de Tercera División y lo ha reforzado con jugadores que han acentuado el carácter atrevido del conjunto alcarreño.

«El Guadalajara es un equipo muy valiente, atrevido, que tiene las ideas muy claras, que va a salir a por nosotros. No va a salir a especular, va a salir a por el partido, a buscarnos en nuestro campo si es necesario. Nos van a exigir mucho los noventa minutos», avisa Alberto Urquía.

El técnico se muestra optimista en este inicio de liga a pesar de que los resultados de pretemporada no han sido del todo positivos: «Pero las sensaciones sí han sido buenas. Hemos dado un buen nivel en muchos tramos de los partidos y ahora tienen que durar todo lo posible. Vamos a intentar que la gente de arriba reciba el balón en las mejores condiciones posibles para que puedan hacer daño en el uno contra uno. Quiero que seamos valientes con balón, al igual que en los últimos años».

Para este encuentro, el Coria no podía contar con Dani Mori, Adri Mercadal y Mahillo, todos por molestias físicas. El que ya parece haberlas superado es Asiel Mateo, que podría redebutar en La Isla en un campo que no presentará su mejor aspecto. «El terreno de juego no va a permitir mucha elaboración, por lo que los equipos van a ser prácticos», asegura el central, que reconoce que el gran objetivo del Coria en esta temporada es «la permanencia».