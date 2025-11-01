HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Juanjo Chavalés tras anotar el primer gol del Coria en La Isla. Karpint
Segunda RFEF

El Coria remonta y se hace fuerte en La Isla

Los celestes supieron reaccionar en la segunda parte y se llevaron el triunfo ante el Real Madrid C con goles de Juanjo Chavalés y Mba

Jesús Arjona

Coria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

El Coria sigue imparable como local. El gol de Jacobo Ortega en el tramo inicial de partido hizo peligrar el invicto del cuadro celeste en ... La Isla, pero en la segunda parte emergieron las determinantes figuras de Juanjo Chavalés y Mba para firmar una remontada que hace olvidar la derrota abultada de la jornada previa contra el Sanse.

