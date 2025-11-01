El Coria remonta y se hace fuerte en La Isla

El Coria sigue imparable como local. El gol de Jacobo Ortega en el tramo inicial de partido hizo peligrar el invicto del cuadro celeste en ... La Isla, pero en la segunda parte emergieron las determinantes figuras de Juanjo Chavalés y Mba para firmar una remontada que hace olvidar la derrota abultada de la jornada previa contra el Sanse.

El amanecer del partido no pudo resultar más desesperanzador para el Coria, pues antes de cumplirse el primer cuarto de hora encajó su primer gol de la temporada ejerciendo como anfitrión. La mala noticia para el conjunto cauriense se empezó a gestar a través del defectuoso envío largo de Loscos, centrado y sin altura, que dio paso al preciso contragolpe del Real Madrid C desde el centro del campo. La pelota cayó con ventaja en las botas de Jacobo Ortega, quien dispuso de todo el tiempo del mundo para acomodar su cuerpo y ejecutar el acertado disparo ajustado al palo izquierdo.

Ni mucho menos los pupilos de Rai Rosa se vinieron abajo. Tras recuperar el balón en campo contrario, Adri Pérez buscó su cuarto gol del curso a través del disparo de media distancia que se marchó por encima del larguero. También Mba dispuso de la oportunidad de nivelar el marcador antes de tener que retirarse a los vestuarios.

Coria: Loscos; Currás (Benji, min. 68), Gonzalo, Iñaki León, Jacobo; Javi Tapia, Sergio Gómez (Bautista, min. 56); Dawda (Hugo López, min. 68), Adri Pérez (Mercadal, min. 68), Juanjo Chavalés; y Mba (Álvaro Domínguez, min. 80). 2 - 1 Real Madrid C: Álvaro González; Álex Moya, Jaime Calleja, Álex Pérez (Iker Gil, min. 84), Liberto; Dani Mesonero (Castrelo, min. 58), Carlos Rodríguez, Izan (Enrique Herrero, min. 84), Álvaro Leiva (Sotres, min. 58); Jacobo Ortega y Álvaro Ginés (Aimar Santiago, min. 72). Goles: 0-1: Jacobo Ortega, min. 14. 1-1: Juanjo Chavalés, min. 62. 2-1: Mba, min. 77.

Árbitro: García Presa (Comité castellanoleonés). Enseñó tarjeta amarilla a los jugadores locales Dawda y Jacobo y a los visitantes Álex Moya, Álvaro Ginés y Carlos Rodríguez.

Incidencias: La Isla. 1.500 espectadores.

Tras el descanso, el Coria fue a más y finalmente se vio recompensado con el premio del gol del empate. Bautista abrió el juego hacia el costado derecho por donde recibió el esférico Juanjo Chavalés, quien recortó hacia dentro para dibujar, mediante el zurdazo a media altura ajustado al palo derecho, un gol de bella factura

El Coria no dudó en surtirse de la inercia positiva para ir con todo a por el gol de la victoria. El cuadro celeste empujó con fuerza y nuevamente se vio recompensado. Hugo López condujo el balón desde el centro del campo hasta la altura del área rival. El granadino dispuso del temple necesario para levantar la cabeza y dar un pase de la muerte que Mba solo tuvo que remachar al fondo de las redes. Tras el segundo gol del curso para el ecuatoguineano, los pupilos de Rai Rosa se hicieron fuertes cerca de su propia portería al pasar a jugar con una línea de cinco defensores y finalmente certificaron la cuarta victoria, de cuatro posibles, en La Isla.