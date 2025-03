El Coria recurre a su versión más práctica para minimizar daños

Manuel García Badajoz Lunes, 16 de enero 2023, 21:09 Comenta Compartir

«Damos por bueno el punto». Era una reflexión prácticamente unánime este domingo en el seno del Coria tras el encuentro disputado ante el Yugo Socuéllamos. No porque copara las exigencias y necesidades de la escuadra celeste con vistas al objetivo del playoff, sino por puro realismo. A veces, mirar con perspectiva permite minimizar daños y arañar algún rédito que más tarde puede ser decisivo en el cómputo global. Y las vicisitudes que están minando la hoja de ruta de los caurienses esta temporada obligan a ser responsables con los esfuerzos y replegar cuando el rival impone su arsenal ofensivo y físico para dirigir todos los recursos a apuntalar los botines. Este domingo ocurrió así en la visita al Paquito Giménez.

Los locales fueron más exuberantes en la apuesta por el triunfo y el aluvión aconsejaba pertrecharse y aprovechar alguna contra para tratar de hacer daño. «La idea era ganar, pero vimos que era difícil. Pasaban los minutos, ellos apretaron en la primera parte y en el inicio de la segunda y cuando no puedes ganar por lo menos no perder», argumentaba el técnico del Coria, Alberto Urquía, en su comparecencia tras el choque. No se escondió y admitió que tras el paso por vestuarios se optó por la versión más pragmática posible con la intención de sumar por todos los medios. «En el segundo tiempo nos ha entrado el miedo a perder y hemos intentando guardar más ese punto que ir a por los dos restantes y por eso hemos tenido menos llegadas», comentaba el técnico donostiarra.

El Coria afrontaba el tercer encuentro en una semana, tras el derbi contra el Diocesano del pasado 7 de enero, otro enfrentamiento de rivalidad regional ante el Cacereño el miércoles, rematando con el partido que cierra la primera vuelta del campeonato en Segunda RFEF.

Todo ello acuciado con un mal endémico que le ha acompañado durante gran parte de la campaña, las lesiones, especialmente insistentes con jugadores claves. No en vano, el Coria lleva desde principios del mes de noviembre sin una de sus incorporaciones de campanillas y que tan buen resultado estaba dando, Nané, que anotó cuatro dianas en los siete primeros partidos en los que participó. Bien es cierto que en ese rol lo ha suplido con mucha solvencia Adrià Mercadal, que en las últimas citas se ha erigido en el futbolista más desequilibrante de cara a la portería contraria.

Caso parecido es el de otro de los puntales de la parcela atacante, Isma Cerro, cuyos problemas físicos le han hecho perderse los siete últimos duelos ligueros de los celestes. Al margen de contratiempos puntuales, atrás también se ha visto muy castigado el Coria, sobre todo con la ausencia de José Antonio Mahíllo, cuya rodilla le ha impedido entrar en la dinámica del grupo hasta bien entrada la competición y no reapareció hasta el 4 de diciembre en el choque ante el Atlético Paso. Otro defensor, Iván Simón, cayó en desgracia a mediados de octubre y el choque ante el Don Benito fue el último en el que entró en una convocatoria de Alberto Urquía.

Con estos mimbres el Coria ha conseguido instalarse justo en el interludio de la campaña regular en la séptima posición, a tres puntos de los puestos que dan derecho a pelear por el ascenso, aunque, eso sí, sin mucho colchón con el temido playout, cinco puntos, y una distancia más holgada con el descenso, ocho.

Temas

Fútbol