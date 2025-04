El Coria quiere darse un homenaje en Illescas y dormir como colíder

No tiene más trascendencia que la de una mera anécdota, pero el Coria está en disposición de dormir por primera vez en lo que ... va de temporada como colíder. Ya lo hizo en sus dos primeras temporadas en la Segunda RFEF, ambas en las primeras jornadas de liga, y puede volver a hacerlo en la tercera. Es una circunstancia que puede propiciarse gracias a que el partido del Coria es el único del grupo que se disputa este sábado. Juega en el campo del Illescas, a partir de las 17.00 horas. Si gana, igualará a puntos al trío de cabeza formado por Cacereño, Rayo Majadahonda y Getafe B.

Enfrente tendrá a un Illescas que empezó la temporada con tres derrotas seguidas que le situaron en lo más bajo. Su reciente y clara victoria en casa ante el Tenerife B pone en alerta a la expedición cauriense. «Desde el medio hacia delante, tiene muy buenos peloteros, y es un equipo que por dentro se asocia muy bien. Va a ser muy difícil de ganar, pero nuestra mentalidad a día de hoy está siendo muy positiva y muy ilusionados», decía Rai antes de viajar a tierras toledanas.

El técnico del Coria sabe que las cosas, en líneas generales, están funcionando. Si acaso, hay que mejorar la fortaleza defensiva cuando el equipo juega lejos de La Isla: «Es verdad que fuera de casa, en las dos últimas salidas, hemos recibido seis goles. Queremos tratar de intentar evitar que nos marquen tantos goles, porque sabemos que así va a ser muy complicado puntuar. Pero hay que añadir que es muy difícil ganar fuera de casa. Las dos últimas jornadas no ha ganado nadie a domicilio. Es un dato que te hace ver que en casa todos los equipos se hacen muy muy fuertes».

La lesión de Gonzalo Llerena es el mayor condicionante para Rai a la hora de perfilar su once titular, mientras que el Illescas no podrá contar con la participación del extremo Pesca, que se encuentra lesionado, además de que Revuelta no jugará por sanción, al ser expulsado en la jornada anterior ante el Tenerife B.