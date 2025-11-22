HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adri Pérez en el partido del pasado miércoles ante el Orihuela. Karpint
Segunda RFEF

El Coria pone en juego su racha positiva ante un filial en forma

Los celestes se miden a Las Palmas Atlético con la necesidad de hacer rotaciones en una intensa semana de tres encuentros

R. H.

Coria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

El Coria afronta este domingo (12.00 horas) en el campo de La Isla un duelo de enorme trascendencia ante Las Palmas Atlético, un rival directo en la pelea por la zona noble del grupo 5 de la Segunda RFEF. Los celestes, terceros y ya al día en el calendario tras empatar el pasado miércoles ante el Orihuela, encaran el choque inmersos en una dinámica muy sólida. Un ritmo que les mantiene a solo tres puntos del liderato y con la oportunidad de aprovechar cualquier fallo de los equipos punteros.

Coria:

Loscos, Currás, Llerena, Iñaki León, Jacobo, Bautista, Sergio Gómez, Dawda, Mercadal, Adri Pérez y Mba.

-

Las Palmas Atlético:

Killane, Brian Velázquez, Carlos Navarro, Trespalacios, Diego Martín, Yoni Pérez, Javi Martínez, Johan Guedes, Elías Romero, Iván Medina y Sergio Rivarés.

  • Árbitro: Álvaro García (madrileño).

  • Estadio y hora: La Isla, 12.00 horas.

El desgaste acumulado por la intensa semana de tres partidos ha marcado la preparación del equipo. Rai Rosa lo dejó claro en la previa: el trabajo se ha centrado casi exclusivamente en recuperar piernas y llegar con la mayor energía posible a un encuentro que el técnico considera «una final». El conjunto celeste presentará nuevamente rotaciones para sostener el ritmo competitivo, obligado además por las bajas. A las ausencias de Iván Ramos y Hugo López se ha unido la lesión de Álex Jaraíz, que estará varias semanas fuera. Una situación que podría volver a abrir la puerta a jugadores del juvenil, como ya ha ocurrido esta temporada.

En este sentido, el técnico también subrayó la fortaleza del vestuario pese a las dificultades: «El grupo está cansado, pero con ilusión y ambición». Recordó además que el equipo ha demostrado capacidad para competir «incluso en escenarios adversos».

Enfrente estará un filial canario en plena cresta de la ola. Las Palmas Atlético llega séptimo, a dos puntos del playoff, y encadena seis encuentros sin conocer la derrota. Su estilo, marcado por el talento y las asociaciones rápidas, promete llevar el encuentro a un ritmo exigente. Rai advierte del peligro de un equipo «muy definido» en ataque y que suele competir bien lejos de casa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  5. 5 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  6. 6

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  7. 7 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  8. 8 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  9. 9 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  10. 10 Adenex presenta alegaciones al proyecto hotelero del fundador de Quirón en Monfragüe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Coria pone en juego su racha positiva ante un filial en forma

El Coria pone en juego su racha positiva ante un filial en forma