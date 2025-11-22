El Coria pone en juego su racha positiva ante un filial en forma

R. H. Coria Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:28 Comenta Compartir

El Coria afronta este domingo (12.00 horas) en el campo de La Isla un duelo de enorme trascendencia ante Las Palmas Atlético, un rival directo en la pelea por la zona noble del grupo 5 de la Segunda RFEF. Los celestes, terceros y ya al día en el calendario tras empatar el pasado miércoles ante el Orihuela, encaran el choque inmersos en una dinámica muy sólida. Un ritmo que les mantiene a solo tres puntos del liderato y con la oportunidad de aprovechar cualquier fallo de los equipos punteros.

Coria: Loscos, Currás, Llerena, Iñaki León, Jacobo, Bautista, Sergio Gómez, Dawda, Mercadal, Adri Pérez y Mba. - Las Palmas Atlético: Killane, Brian Velázquez, Carlos Navarro, Trespalacios, Diego Martín, Yoni Pérez, Javi Martínez, Johan Guedes, Elías Romero, Iván Medina y Sergio Rivarés. Árbitro: Álvaro García (madrileño).

Estadio y hora: La Isla, 12.00 horas.

El desgaste acumulado por la intensa semana de tres partidos ha marcado la preparación del equipo. Rai Rosa lo dejó claro en la previa: el trabajo se ha centrado casi exclusivamente en recuperar piernas y llegar con la mayor energía posible a un encuentro que el técnico considera «una final». El conjunto celeste presentará nuevamente rotaciones para sostener el ritmo competitivo, obligado además por las bajas. A las ausencias de Iván Ramos y Hugo López se ha unido la lesión de Álex Jaraíz, que estará varias semanas fuera. Una situación que podría volver a abrir la puerta a jugadores del juvenil, como ya ha ocurrido esta temporada.

En este sentido, el técnico también subrayó la fortaleza del vestuario pese a las dificultades: «El grupo está cansado, pero con ilusión y ambición». Recordó además que el equipo ha demostrado capacidad para competir «incluso en escenarios adversos».

Enfrente estará un filial canario en plena cresta de la ola. Las Palmas Atlético llega séptimo, a dos puntos del playoff, y encadena seis encuentros sin conocer la derrota. Su estilo, marcado por el talento y las asociaciones rápidas, promete llevar el encuentro a un ritmo exigente. Rai advierte del peligro de un equipo «muy definido» en ataque y que suele competir bien lejos de casa.