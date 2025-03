El Coria no negocia su filosofía ni contra un coloso

«Es de los mejores rivales que han pasado por aquí». Con un 3-1 en contra guardado en el hatillo, la expedición de regreso ... nunca es plácida, pero el entrenador del Atlético B, Luis García Tevenet, reconoció que uno de los colosos del grupo 5 de Segunda RFEF sudó de lo lindo para abrochar los tres puntos frente al Coria.

No es un elogio vacío fruto del habitual corporativismo entre técnicos ni un hiperbólico análisis para dar más mérito al trabajo de los suyos. La realidad es que el filial colchonero pasó apuros, fue dominado en algunas fases y sufrió con la propuesta dinámica y alegre de los extremeños. «No sabemos meternos en nuestra área a ver qué pasa», explicaba el preparador celeste en su intervención. Los rojiblancos suelen infundir en sus adversarios ese temor a asumir la iniciativa y desplegarse, atenazando por el potencial y calidad de sus futbolistas de la medular y el colmillo de sus atacantes. No fue el caso del Coria, que puso en liza «un fútbol ofensivo, de quitarte el balón, de estar bien ubicados, con buenos centros laterales; el resultado no sé si es merecido o no, pero hemos ganado a un gran equipo», concluía el entrenador de los locales, que no escatimó en elogios hacia su contendiente.

Por su parte, Urquía reconocía que en la primera parte el duelo transitaba por unos cauces afines a sus intereses: «nosotros los hemos neutralizado bastante bien, a veces superan tu presión, porque son jugadores muy verticales y con velocidad y han creado alguna ocasión, pero el partido estaba donde queríamos».

Una tendencia que tras el paso por vestuarios parecía mantener una linealidad, pero fue un espejismo que difuminó la acción puntual que dio origen al primer tanto de los madrileños. A partir de ahí, la trama del choque saltó por los aires y perdió el eje. «En la segunda hemos sido un poco superiores y creíamos que estábamos controlando con el manejo del balón, pero nos hizo mucho daño el gol». Especialmente porque llegó tras una acción en el área contraria que el Atlético B convirtió en una contra de manual con un tres para dos frenético que culminó Carlos Martín. En parte, a eso se refería Urquía al decir que «hemos cometido fallos que nos han costado caro, errores bastante groseros». Algo que se corroboró con el 2-0, en una internada por la izquierda que no supo tapar la zaga celeste y que remató Álex Calatrava en el segundo palo completamente libre de marca.

Ese vértigo y electricidad que imprimían los locales, castigando cada pequeña grieta en la retaguardia, era uno de los riesgos contemplados, pero que a través del control del esférico habían conseguido contener. «Es uno de sus puntos fuertes, las transiciones, pero tienes que venir con personalidad y ser valiente si quieres llevarte algo». Por ese motivo, la consigna era apretar, estar encima y realizar un gran despliegue físico para cortocircuitar el vergel creativo rojiblanco. «Buscábamos que no estuvieran cómodos con balón y tenerlo nosotros, porque ellos así sufren, y por momentos ha salido bien».

Capacidad de reacción

Pese al duro golpe tras los dos tantos encajados, el Coria exhibió orgullo y capacidad de réplica. La cabalgada de Traver permitió a Canillas estrenarse como goleador. «Hemos seguido creyendo y hemos estado cerca de empatar el partido», manifestaba el delantero andaluz, fichaje del mercado de invierno.

No se rindieron los extremeños, pero en el intercambio de golpes al que mutó el duelo, el filial colchonero gozaba de sobrados estiletes para aprovechar un mayor desorden táctico por la exigencia del resultado. Y Ethyan González cazaba un rechace en las entrañas del territorio cauriense aprovechando que varios defensores no estuvieron atentos en el seguimiento de la segunda jugada. Ahí sí se acabó.

Urquía esperaba sacar algo positivo y no dudó en definir como «paso atrás» la derrota, pese a que delante tenía a uno de los favoritos. Tras varias semanas de cierta irregularidad, se sitúan a tres puntos del playoff de ascenso, pero no pierden de vista el playout, a cinco, y el descenso, a seis.

La lectura positiva el domingo la puso la legión de La Isla que colonizó las gradas del Cerro del Espino: «Solo podemos darles las gracias por los viajes que se pegan para acompañar al equipo, se nota su aliento», resaltaba Urquía.