El Coria se muda al César Sánchez para tratar de mantener la racha

JUAN CARLOS RAMOS CORIA. Domingo, 2 de octubre 2022, 08:49

Llegó el momento en el que el pequeño César Sánchez se estrene como campo de la 2ª RFEF. No es lo que el Coria hubiera deseado, pero no queda otra que adaptarse a la situación y asumir que el periodo de resiembra del terreno titular de La Isla va a exigir un sacrificio durante algunas semanas. Un sacrificio que tendrá que asumir el Coria, pero casi más el rival que tenga que rendir visita. En este caso, la Gimnástica Segoviana. No en vano, el que entrena todos los días en el César Sánchez es el Coria y no otro.

«Creo que vamos a jugar en un terreno de juego que no favorece a ninguno de los dos equipos», sostiene Ricardo de Andrés, segundo de la Gimnástica Segoviana, que insiste en que «queremos hacer buenas las características del campo y creemos que tenemos argumentos para hacer las cosas bien y traernos los tres puntos que es siempre nuestro objetivo».

Alberto Urquía también cree que las reducidas dimensiones del César Sánchez perjudican a los dos conjuntos, pero confía en que el equipo celeste sea capaz de mantener la línea de juego de las últimas jornadas. «Hay moral y confianza y la autoestima es alta, pero todavía podemos dar un poco más, todos, empezando por mí y el staff técnico. Tenemos que ser autoexigentes, pero hay que tener los pies en el suelo. No nos pensemos que esto es sencillo y que vamos a ganar fácil», dice el entrenador del Coria.

El Coria y la Gimnástica Segoviana llegan a esta jornada cogidos de la mano en la tabla clasificatoria, es decir, en la parte media alta. Por este motivo, unos y otros se guardan el máximo respeto. «Es un equipo que hace las cosas muy bien con balón. Tienen juego combinativo, saben jugar directo, algo que en el César Sánchez va a ser importante», avisa Albrerto Urquía. Por su parte, Ricardo de Andrés reconoce que el Coria tiene «muy buenos jugadores y que en el centro del campo tiene dinámicas con mucha movilidad y un criterio de juego bastante atractivo».

Para este encuentro, Alberto Urquía sigue sin poder contar con los lesionados Toni Mahillo y Dani Mori y tampoco con el sancionado Nené, máximo goleador del equipo cauriense. «Hay compañeros que lo pueden hacer muy bien con otras características», respondía tranquilizador el técnico del Coria en la previa del partido.