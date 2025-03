Coria y Montijo se toman su duelo como la ronda previa del playoff

JUAN CARLOS RAMOS CORIA. Viernes, 15 de abril 2022, 08:17 Comenta Compartir

Hasta tres equipos extremeños pelean por alguno de los dos puestos de fase de ascenso que todavía no parecen asignados. Dos de ellos son el Coria y el Montijo, que se enfrentan este sábado en un partido que bien podría llamarse de 'ronda previa' de ese playoff que se va a disputar dentro de algo más de un mes. Mientras los montijanos tienen una pequeñísima red seguridad para permitirse el lujo de no tener que ganar en La Isla, a los que caurienses no le vale otra que sacar los tres puntos adelante. Más o menos como sucedió hace una semana ante el Cádiz B.

Eso sí, el triunfo del Coria ante los amarillos ha permitido al Coria haber cambiado de chip y haber desterrado de una vez por todas los fantasmas del descenso y retomar el sueño que dejó apartado tras un decepcionante inicio de segunda vuelta, donde ha estado nueve partidos sin ganar. A partir de aquí, Rai Rosa es más optimista que nunca: «Los jugadores se han liberado y eso en un futbolista supone mucho, mucho más sabiendo que tenemos la salvación conseguida al 90%. A partir de ahora, van a jugar más alegre y las piernas no van a estar tan agarrotadas por esa sensación de no querer perder puntos importantes».

Enfrente tendrá a un Montijo que, desde que se instaló en puestos de playoff, no ha sido capaz de encontrar la velocidad de crucero que le permite sacudirse a los que le vienen pisando los talones. Suma cinco partidos sin ganar. Sin embargo, el técnico del Coria no prevé otra cosa que no sea picar piedra para sacar adelante el choque: «Es un rival muy complicado, que compite como nadie. Es un partido bonito y hay que recompensar a la afición ganando un derbi. Aunque hemos competido muy bien ante equipos como el Mérida o el Cacereño, no hemos conseguido ganar a ninguno».

En cuanto a las novedades deportivas, el Coria tiene las dudas por lesión de Rubén Alegre, Santi Luque y Deco, que cayó hace una semana, mientras que el Montijo llega a esta cita con muchos condicionantes físicos en defensa y en ataque. Hasta cinco jugadores podrían perderse el partido por motivos físicos: Dani Segovia, Manu Molina, Razvan, Chechu y Keita.