El Coria se mantiene al acecho del liderato

Un gol de Jacobo al borde del descanso dio al Coria una victoria de enorme mérito en un partido condicionado por la expulsión temprana de Iñaki León. El conjunto cauriense, que se vio obligado a competir más de 75 minutos con diez futbolistas, mantuvo la ventaja en el duelo con rigor y concentración para amarrar tres puntos que le consolidan en la zona alta de la clasificación. Los hombres de Rai Rosa firmaron un encuentro con un poso de madurez que evidencia la solidez del cuadro celeste en La Isla, donde ha ganado cinco de sus seis partidos y aún no ha perdido.

Comenzó con intención de mandar el Coria. A los tres minutos, una llegada muy bien construida por la derecha activó el partido. Benji encaró a Adrián Rodríguez y puso un centro tenso con la derecha hacia el primer palo. Mercadal llegó desde atrás y conectó un remate de cabeza forzado, pero el balón golpeó en Trespalacios antes de salir a córner, en una acción que reflejó la verticalidad del elenco de Rai Rosa.

El encuentro se torció para la escuadra celeste en el minuto 17. Elías recibió abierto en la derecha, se metió hacia dentro y golpeó con el exterior del pie derecho un pase al espacio para Kirian. Cuando este orientaba el control en la frontal del área, Iñaki León llegó en una acción a la desesperada y lo derribó. García Padilla entendió que había una fuerza temeraria en el lance, que saldó con tarjeta roja para el futbolista del cuadro cauriense, que reorganizó líneas tras la expulsión. Gonzalo entró para recomponer la zaga.

Las Palmas Atlético trató de aprovechar la superioridad y en el minuto 27 generó una ocasión clara. Iván Medina cambió el juego hacia la izquierda, donde Johan encaró, superó a su par y remató con el empeine del pie derecho desde dentro del área. El disparo iba centrado, pero Aarón Alonso se mantuvo firme y blocó el cuero con seguridad.

Coria: Aarón Alonso; Currás, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo; Sergio Gómez (Javi Tapia, min. 56), Bautista, José Antonio (Gonzalo, min. 22); Benji, Dawda (Mba, min. 56) y Mercadal (Juanjo Chavalés, min. 72). 1 - 0 Las Palmas Atlético: Killane; Brian Velázquez (Adrián Vázquez, min. 60), Carlos Navarro, Trespalacios; Adrián Rodríguez (Valentino, min. 60); Iván Medina, Kirian (Javi Martínez, min. 66), Jerobe; Elías (Josito, min. 84), Johan (Ian, min. 46) y Rivarés. Gol: 1-0: Jacobo, min. 43.

Árbitro: García Padilla (Comité madrileño). Expulsó con roja directa al local Iñaki León (min. 17). Amarilla a los locales José Antonio y Aarón Alonso y a los visitantes Trespalacios, Javi Martínez, Josito e Ian.

Incidencias: La Isla. 1.280 espectadores.

El Coria volvió a asentarse y encontró profundidad por la derecha. En el minuto 40, Sergio Gómez con la pierna izquierda, ejecutó una falta lateral con precisión hacia el primer palo, donde Gonzalo se anticipó para conectar un cabezazo que salió rozando el poste izquierdo de la portería defendida por Killane. Fue el preludio del gol. Tres minutos después, Benji protagonizó una jugada soberbia, en la que encaró a Adrián Rodríguez, recortó hacia dentro con un toque corto y colocó un centro medido con la pierna derecha al segundo palo. Jacobo llegó en carrera, se elevó con potencia y remató de cabeza, cruzando la pelota, para firmar el 1-0.

Tras el descanso, el cuadro celeste rozó el segundo gol a la hora de juego. Mba ganó un balón aéreo en un saque de puerta y lo prolongó hacia Mercadal, que dejó de primeras un pase de cabeza al espacio para Benji. El extremo dominicano controló orientado hacia dentro y, entrando en el área con decisión, conectó un disparo potente y cruzado con la pierna derecha que obligó a Killane a estirarse para evitar el 2-0 con una mano de mucho mérito.

Las Palmas Atlético apretó en el tramo final. La acción más clara del filial amarillo llegó al filo del tiempo reglamentario. Iván Medina centró con la izquierda desde la banda derecha, el balón botó y Javi Martínez lo cabeceó por encima de Aarón Alonso, pero Gonzalo apareció entre los palos para salvar el empate con una acción decisiva.

El Coria tuvo el 2-0 en el minuto 93. Mba recogió un despeje cerca de su área, atravesó el campo con una zancada poderosa y cedió a la izquierda para Juanjo Chavalés, cuyo intento picado con la zurda lo desbarató Killane.