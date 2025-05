Un Coria madrugador

Nunca es fácil debutar en casa. Si a los nervios del estreno se suman muchas caras nuevas y un rival nada asequible, la tarea ... puede considerarse de alto riesgo. Por eso tiene especial mérito el excelente arranque de un Coria que decidió madrugar para dejar los deberes hechos frente a un Guadalajara que se presentó con una plantilla de mucho renombre a la cita. Sin embargo, los muchachos de Alberto Urquía asestaron dos tempraneros zarpazos a un oponente que quedó maniatado y en ningún momento intimidó a la parroquia congregada ayer en La Isla.

CORIA Toni Varea; Cera, Pedro Melli, Álex Hernández, Joserra; Deco (Iván Simón, min. 87); Sergio Gómez, Ledesma (Alberto, min. 67); Santi Luque (Asiel Mateo, min. 87), Traver (Alejandro, min. 67); y Nané (Isma Cerro, min. 67). 2 - 0 GUADALAJARA Álex Herrero; Stevens (Chupi, min. 70), Gallardo (Cheki, min. 46), Ablanque, Gerar (Robert, min. 70), Sergi Segura; Cruz (David Gómez, min. 46), Darío (Fran Santano, min. 70); Riveiro; Iván Moreno y Tellechea. Goles: 1-0: Ledesma, min. 6. 2-0: Nané, min. 14.

Árbitro: Acevedo González (Comité madrileño). Amonestó a Álex Hernández por el Coria.

Incidencias: La Isla. 1.100 espectadores.

Desde los primeros compases quedó claro que el estado del terreno de juego iba a marcar el devenir de un choque entre dos equipos con ganas de empezar bien el curso liguero. Sin embargo, también en un tapete defectuoso se puede hacer buen fútbol como demostró el tanto que abrió la temporada. Una internada de Joserra por el perfil izquierdo generó un centro que enganchó Ledesma con una acrobática volea que se coló por la escuadra. Sin duda, uno de los goles de la jornada para alegría de la grada cauriense. Con el marcador a favor, se intensificó la presión alta del cuadro anfitrión. Fruto de esa intensidad llegó el error monumental del guardameta Álex Herrero tras un despeje fallido en el que regaló la pelota a Nané para marcar a portería vacía.

El 2-0 obligó al rival a adelantar sus líneas muchos metros y colocar su defensa de cinco hombres en el campo contrario. Un riesgo ineludible ante el excelente comienzo de los muchachos de Alberto Urquía. De esa manera llegó la ocasión más clara en las filas visitantes, con un pase diagonal que acomodó Stevens con el pecho y cuya volea se escapó por el lateral de la meta defendida por Toni Varea. La respuesta no tardó en aparecer con un trallazo lejano de Santi Luque que repelió la manopla de Álex Herrero muy cerca del travesaño. A partir de ahí mejoró el once de Gonzalo Ónega, que disfrutó de otra oportunidad, en este caso dentro del área, que no aprovechó Riveiro, quizá el futbolista más activo en las huestes alcarreñas.

Ya en la segunda mitad el Deportivo Guadalajara pasó a defensa de cuatro y redobló esfuerzos para acortar distancias ante un Coria que se mostró siempre como un bloque compacto y ordenado. El preparador ciudadrealeño echó mano de toda la pólvora que encontró en su banquillo y llegó a disponer de cinco delanteros con un único defensa. Ante eso, el triángulo dibujado por la pareja de centrales y Deco movió a los suyos para estar siempre cerca del balón y maniatar al contrincante. Mención especial mereció la actuación de Deco. Un valor seguro que supo leer las diferentes fases del envite y se hizo notar en todas las zonas del campo.

Con su salida, sus compañeros perdieron equilibrio y quedaron a merced de un oponente que se perdió entre centros al área y balas de fogueo. La más clara, sin duda, un cabezazo de Tellechea que frenó la mano de Toni Varea para lograr su primera portería a cero.