El Coria se lleva el derbi con doblete de Mercadal en la primera parte

Alberto Urquía: "Estoy muy contento con la primera parte"

Alberto Urquía, entrenador del Coria, destacó el buen arranque de los suyos para llevarse los tres puntos del derbi ante el Diocesano en La Isla: “El partido estuvo condicionado por el mal estado del campo y por la lluvia. Entramos bastante bien y tuvimos acierto de cara a puerta. En definitiva, estoy muy contento con la primera parte, en la que hubo alguna ocasión más por nuestra parte”.

“Durante la segunda parte, ellos estuvieron mejor físicamente y nos embotellaron. Nos tocó sufrir por la expulsión de Joserra. Era muy importante comenzar bien después del parón de Navidad”, comentó el técnico local, que cargó contra el colegiado: “Cosas que he visto hoy no las había visto en mi vida. El árbitro entró al vestuario en el descanso a echarnos la bronca por no salir al campo, y nadie nos había avisado de salir. No vi acciones de mala intención como para tres expulsiones”.

Urquía también habló de la situación, de bajas de última hora y de la necesidad de más refuerzos que el fichado Canillas: “Dejamos diez puntos por debajo al Diocesano y miramos arriba, pero vamos a tener los pies en el suelo. Queremos distanciar a los de abajo. La permanencia es el objetivo. Deco, Ledesma y Mahíllo estuvieron en el banquillo con fiebre y no pudieron participar. Además, tardó la documentación de Canillas, otra baja para este partido. Seguimos buscando un lateral izquierdo, pero el mercado de invierno no está para muchas alegrías”.