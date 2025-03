El Coria lleva su buen momento de juego a Majadahonda

Redacción CORIA. Sábado, 14 de septiembre 2024, 11:55 Comenta Compartir

El Coria no está teniendo un calendario sencillo en este inicio de temporada, sobre todo fuera de casa. Después de debutar en Valdebebas ante ... el Real Madrid, la tercera jornada lleva al equipo cauriense al campo del Rayo Majadahonda, seguramente el gran favorito para proclamarse campeón de grupo. No en vano, se trata de un equipo recién descendido de la Primera RFEF y tiene una plantilla a la que le sobran los nombres propios. Ahí están jugadores como Mosquera, Hugo Esteban, Simeone, Emi Hernández o Fer Pina, ex del Mérida.

Y por si fuera poco, el equipo madrileño ha incorporado esta semana a dos jugadores que están llamados a marcar las diferencias en la categoría. Uno es el delantero Christian Santos, internacional con Venezuela cuatro veces y que acumula 140 goles en 435 partidos como profesional. De 2018 a 2020 estuvo en el Deportivo de La Coruña en Segunda División. El segundo es Pedrinho, que acumula 50 partidos con dos como lateral zurdo en el filial del Santos. El Rayo Majadahonda suma dos victorias en dos partidos, ante el Conquense y el Illescas, y ahora tendrá que recibir a otro equipo, el Coria, que también se mantiene invicto tras el empate ante el Real Madrid C y la victoria ante el Unión Yaiza. Los extremeños, en un buen momento de juego, buscarán la sorpresa ante un equipo que tratará de llevar la iniciativa del partido y adueñarse del balón. Para intentar plantar cara, Rai Rosa contará con todos sus futbolistas, a excepción de la ya conocida baja del lateral Manu Martín.

