El Coria tiene licencia para seguir soñando en tierras madrileñas

El Coria quiere seguir soñando a lo grande. Este sábado, a las 17.30 horas, los celestes visitan el Estadio de Matapiñonera para enfrentarse al Sanse en un duelo que promete emociones fuertes y que puede consolidar al equipo de Rai Rosa como una de las sensaciones de la Segunda Federación.

Lejos de los pronósticos iniciales, el Coria se ha ganado por méritos propios el derecho a mirar hacia arriba: llega tercero en la clasificación, a solo tres puntos del liderato, y con una racha de cuatro jornadas sin perder, tres de ellas con victoria. Triunfos, asentados en lo colectivo, que se caracterizan por el equilibrio entre defensa y ataque, la presión ordenada y las transiciones rápidas, aprovechando la movilidad de los extremos y la llegada de mediocampistas como Adri Pérez y Juanjo Chavalés, ambos con dos goles.

Todo eso preocupa a Manolo Sanlúcar, entrenador del Sanse: «Es un equipo muy goleador, que puede hacer gol en el balón parado o en cualquier acción de juego a través de la posesión. Ataca bien a bloques bajos, pero también tiene velocidad para correr y matar los partidos en esas situaciones».

El técnico del Sanse, que subraya el «trabajo de Rai» en los últimos años, también destaca la solidez defensiva de los corianos: «Llevan muchas porterías a cero, cinco de siete, solo han recibido dos goles en Cuenca y en el campo del Rayo. Es un equipo muy completo».

Enfrente, el Sanse llega con la necesidad de reaccionar tras el 4-0 encajado en Getafe B y tres derrotas en los últimos cuatro encuentros. Aun así, conserva armas como Fer Ruiz y Fer Arta, capaces de decidir un partido.

SANSE-CORIA Sanse Lejárraga; César Llopis, Lafarge, Ocaña, Álex Blanco, Javi Robles, Pablo Olivares, Jacobo de Oro, Christian Díaz, Fer Ruiz y Vander.

Coria Alonso; Benji, Álvaro Domínguez, Iñaki León, Jacobo, Bautista, Sergio Gómez, Dawda, Chavales, Adri Pérez y Mercadal.

Árbitro Pablo Pérez Sánchez (castellano-manchego).

Estadio y hora Matapiñonera, 17.30 horas.