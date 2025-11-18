El Coria incentiva a su afición con entrada libre ante el Orihuela

Con el Coria en pleno apogeo, en playoff, con opciones de ponerse a un punto del líder, midiéndose en La Isla a otro de los ... aspirantes, el duelo de este miércoles tiene todos los alicientes. Excepto uno: el horario. Las 17.00 en un día laborable en mitad de la semana no es la opción más propicia para poblar las gradas del feudo celeste. «Hora jodida, hemos querido atrasarlo, pero el Orihuela es lógico que mire por su interés, porque tiene un viaje largo. Ojalá tengamos la máxima afluencia, pero va a ser complicado», manifestaba el técnico, Rai Rosa, en la comparecencia previa del encuentro.

El Juez Único de Competiciones no Profesionales fijó esa fecha tras quedar aplazado el duelo de la jornada 10 que debía enfrentar a los extremeños y al conjunto valenciano, que disputó ese fin de semana la final de la Copa Federación frente al Ourense CF. La decisión no ha agradado a la planta noble de la entidad cauriense, «la fecha y el horario son del todo inadecuados y contrarios a los intereses de nuestro club y por ende de sus socios y aficionados», expresaba en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La directiva se reunió este lunes en una junta extraordinaria en la que se aprobó declarar el choque jornada de puertas abiertas, de manera que, además de los abonados, el público general también podrá acceder al estadio sin necesidad de pagar para la adquisición de sus entradas. Todo ello para tratar de paliar el efecto nocivo de la fecha de la cita pendiente. «Intentaremos seguir compitiendo para dedicarles un victoria», comentó el preparador cacereño, que añadió que «esperemos que con su ayuda estemos a la altura».

Coria: Loskos, Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Tapia, Bautista, Adri Pérez, Álex Jaraíz, Dawda y Mba. - Orihuela: Buigues, Nacho Vila, Booker, Álex Salto, Rubén García, Gonzalo, Ayodele, Monterde, Juanma García, Ángel Sánchez, y Solsona. Árbitro: Francisco Saéz Vital (comité andaluz).

Estadio y hora: La Isla, 17.00.

El Coria se enfrenta a una oportunidad de refrendar su despegue en le grupo 5 de Segunda RFEF y al mismo tiempo supone un desafío encarar una semana con tres envites de máxima exigencia. Especialmente con una plantilla corta en la que se caen Hugo López e Iván Ramos, aunque vuelve Sergio Gómez. Para evitar que la enfermería acoja a nuevos inquilinos, Rai adelanta que «habrá algún cambio respecto al partido anterior». El entrenador local tiene claro que va a «repartir minutos e intentar que no haya lesionados, sobre todo por temas musculares por exceso de cargas».

La fiabilidad está siendo una de las cualidades que más relucen en la hoja de servicios del Coria. Sólido, serio, disciplinado y solidario, regala poco, no en vano se encuentra en la terna de equipos menos goleados y, además, posee mentón de acero para encajar los golpes. Tras la derrota holgada ante el Sanse, respondió con dos triunfos seguidos, incluida una remontada ante el Real Madrid C (2-1). «Estamos compitiendo muy bien, en cada partido se está demostrando, sabemos adaptarnos a las situaciones que se nos van dando y tenemos capacidad de sufrimiento».

El Orihuela llega enrachado con tres victorias ligueras consecutivas y un bagaje de diez goles en esos compromisos, avisando del peligro constante que atesora. «Tiene sobre todo en el último tercio jugadores muy desequilibrantes que son diferenciales». Entre las virtudes de su adversario, Rai realta que «cuando tienen que tener la pelota son muy buenos y cuando roban y transitan tienen mucha verticalidad y velocidad». Su homólogo, José Francisco Grao 'Pato', destaca del Coria que «una de sus principales armas son las transiciones, con jugadores muy potentes que tienen claras las ideas». En los visitantes, se quedan fuera de la lista Pedro Inglés, Víctor Aglisí, Diego Sheffield, Marc Siera y Divine Yeboah, mientras que Álex Salto, que era duda, finalmente estará disponible.