Celebración del tanto de Juanjo Chavalés frente al Real Madrid C en La Isla. Karpint
Segunda RFEF

El Coria incentiva a su afición con entrada libre ante el Orihuela

La directiva trata de amortiguar el efecto de la nueva fecha y el horario del partido aplazado de la jornada 10 a un día laborable a las 17.00

M. Gª Garrido

Badajoz

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:13

Con el Coria en pleno apogeo, en playoff, con opciones de ponerse a un punto del líder, midiéndose en La Isla a otro de los ... aspirantes, el duelo de este miércoles tiene todos los alicientes. Excepto uno: el horario. Las 17.00 en un día laborable en mitad de la semana no es la opción más propicia para poblar las gradas del feudo celeste. «Hora jodida, hemos querido atrasarlo, pero el Orihuela es lógico que mire por su interés, porque tiene un viaje largo. Ojalá tengamos la máxima afluencia, pero va a ser complicado», manifestaba el técnico, Rai Rosa, en la comparecencia previa del encuentro.

