El Coria hurga en la herida del Don Benito

Alberto Urquía: «Creo que ganar estos partidos tiene mucho mérito»

Alberto Urquía se marchaba contento por el resultado, no tanto por el juego de su equipo. «Contento por los tres puntos y por el trabajo de los chavales después de una semana complicada por el empate del otro día y la lesión de Iván», decía el técnico del Coria, «pero no hemos estado cómodos en ningún momento ni con balón ni sin balón, nos ha faltado frescura y parte de que no hayamos estado cómodos ha sido culpa del rival; creo que ganar estos partidos tiene mucho mérito». Reconocía que la expulsión les había trastocado los planes, al tiempo que se mostraba sorprendido: «No he visto que saque el codo o la pierna... Cuando he visto la tarjeta, he pensado que me he perdido algo».