El Coria más gris cae ante el Tamaraceite

Sin pelos en la lengua y con un notable cabreo, Rai Rosa quiso aprovechar la rueda de prensa posterior a la derrota en Las Palmas para lanzar un aviso: «Me voy muy jodido, porque no estuvimos a la altura en muchos momentos. Estoy muy descontento con algunos jugadores que creo que nos tienen que aportar más, y si no lo hacen habrá que tomar medidas». Y es que a la hora de analizar lo visto sobre el terreno de juego, el entrenador cacereño hizo hincapié en varias ocasiones al factor psicológico o motivacional, y de alguna manera al exceso de confianza por la situación en la tabla. «No nos olvidemos que somos un recién ascendido y no hemos empatado con nadie», recordó. «Tenemos que ser más humildes. Si no lo somos no vamos a competir con nadie. Trabajando con humildad e ilusión conseguimos resultados, pero como nos vengamos arriba y nos creamos alguien...», prosiguió.

Finalmente, el máximo responsable técnico del Coria también quiso poner en valor el trabajo de su rival, un colista que nunca perdió la fe. «El partido lo teníamos donde queríamos, pero ellos tiraron de casta y de orgullo, los jugadores que salieron desde el banquillo les dieron mucho», explicó. «Veníamos a ganar, no lo conseguimos, y nos queda darle la enhorabuena al Tamaraceite», finalizó.