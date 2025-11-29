HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jacobo y Dawda celebran un tanto frente a Las Palmas Atlético. Karpint
Segunda RFEF

El Coria no se fía del colista en su objetivo de seguir entre los tres primeros

Con varias bajas sensibles y sin margen para la confianza, el equipo cauriense visita a un Socuéllamos que aún no ha ganado en casa

R. H.

Coria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

El Coria afronta este domingo (12.00 horas, Paquito Giménez) una visita que, pese a lo que dicta la clasificación, está lejos de ser sencilla. ... Los celestes, terceros antes de esta jornada y en plena dinámica ascendente, viajan al feudo del Socuéllamos con la obligación de confirmar su excelente momento, pero también con la advertencia clara de su entrenador, Rai Rosa: «Relajación, cero».

