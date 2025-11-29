El Coria no se fía del colista en su objetivo de seguir entre los tres primeros

El Coria afronta este domingo (12.00 horas, Paquito Giménez) una visita que, pese a lo que dicta la clasificación, está lejos de ser sencilla. ... Los celestes, terceros antes de esta jornada y en plena dinámica ascendente, viajan al feudo del Socuéllamos con la obligación de confirmar su excelente momento, pero también con la advertencia clara de su entrenador, Rai Rosa: «Relajación, cero».

El técnico celeste repite el mensaje que ha guiado al equipo desde el inicio de temporada. Nada de confianzas, aunque el rival sea el colista y aún no haya ganado en casa. «En su campo han competido todo. Muchos partidos se han decidido por detalles y dos de los que han perdido los pudieron ganar con merecimiento», insistió Rosa en la previa. El Coria sabe que el Paquito Giménez, de césped artificial y dimensiones reducidas, invita a un juego directo y a un partido de duelos, disputa e intensidad. Y ahí, subraya el entrenador, «si no estamos al 100% nos gana cualquiera».

Socuéllamos: Bernabé, Escobar, Sergio Pérez, Placi, Adri Díaz, Serrano, Juanma Porro, Samu, Rodri, Carmelo y Marcos Legaz. - Coria: Loscos, Currás, Gonzalo Llerena, Álvaro Domínguez, Jacobo, Sergio Gómez, Tapia, Benji, Dawda, Adri Pérez y Mba. Árbitro: Alejandro Noguera Moreno (andaluz).

Estadio y hora: Paquito Giménez, 12.00 horas.

El Socuéllamos encara la jornada en una situación límite. A siete puntos de la zona de permanencia, necesita reaccionar ya en su estadio, donde solo ha sumado un empate en cinco partidos. Pese a su condición de colista, el conjunto manchego ha mostrado cierta mejoría en las últimas semanas. Los de Jacinto Trillo, que verá el partido desde la grada por sanción, confían en que una victoria como locales pueda cambiar la dinámica y devolver la confianza a un grupo muy castigado por resultados y decisiones arbitrales que consideran injustas.

En el Coria, la gran preocupación son las bajas: Iñaki León por sanción y Hugo, Iván y Jaraíz por lesión. Aun así, Rosa confía plenamente en el fondo de armario. Álvaro apunta a titular en el centro de la defensa, mientras que también podría entrar el juvenil Diego en la convocatoria. «Somos los que somos y estamos los que estamos. Lo importante es la capacidad de adaptación», dijo el técnico, que prepara diferentes planes de partido en función de cómo evolucione el duelo.

El mensaje en el vestuario es claro: el objetivo inmediato es sumar tres puntos que mantengan al equipo en puestos de privilegio y acerquen la primera meta de la temporada, la permanencia.