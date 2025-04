Un Coria embalado quiere seguir de fiesta en La Isla

ELADIO PANIAGUA CORIA. Domingo, 31 de octubre 2021, 11:30 Comenta Compartir

Se cumplieron los pronósticos de Rai Rosa en la previa de la pasada jornada y el Coria tuvo que ponerse el mono de trabajo para doblegar a un correoso Panadería Pulido en un campo artificial de escasas dimensiones. Pino dio los tres puntos a su equipo y colocándolo en el segundo puesto de la tabla un punto del líder Córdoba.

Pero este domingo, el Coria se va a encontrar en La Isla (12.00 horas) con otro gran equipo como es el Ceuta, conjunto que aspira a jugar los playoffs, aunque en la actualidad cuenta con cinco puntos menos que el cuadro celeste.

En la habitual rueda de prensa de todos los viernes, Rai analizaba al rival y avisaba de su potencial. «Es un buen equipo aspirante a estar arriba junto con el Xerez Deportivo. Creo que son los dos equipos que mejor fútbol realizan en la categoría. Va ser un partido muy complicado», comentaba. El técnico del Coria también incidió en la climatología como factor clave debido a las condiciones en las que puede quedar el terreno de juego ante la previsión de fuertes lluvias. «En función de cómo esté el campo ambos equipos nos tendremos que adaptar a él. Y si el campo está bien creo que se va a ver un partido muy bonito, pues ellos con el balón lo hacen bastante bien, motivo por el cual tenemos que estar muy atentos, y nosotros con el balón tenemos que ser muy valientes, muy ambiciosos y que los jugadores demuestren todo el fútbol que tienen dentro».

Sobre la excelente racha de su equipo, Rai Rosa destacó el trabajo y la entrega de toda su plantilla desde que comenzó el campeonato. «De todas formas seguimos siendo cenicienta», precisó, al tiempo que recordaba que el campeonato solo ha hecho empezar. «Llevamos jugados ocho partidos, tenemos 17 puntos que no nos lo van a quitar nadie y a esperar lo que viene, que es el Ceuta, que es un grandísimo equipo que va a estar entre los cinco o seis primeros. Por este motivo tenemos que afrontar este encuentro en las mejores condiciones posibles y si podemos hacer daño, mucho mejor».

El Coria recibirá al Ceuta con las bajas de los lesionados Pedro Toro y Carlos García, además de Chavalés, que cumplirá su tercer partido de los cuatro de sanción.

El partido será my especial para Adil Az por su reencuentro con su exequipo donde jugó en Tercera. Y mostró su deseo de poder saltar al césped. «A quién no le gustaría jugar y marcar algún gol, pues yo ahora mismo lo firmaría. Es un partido especial para mí. Pero si marco algún gol no lo celebraría, por respeto a un equipo que me ha dado mucho cariño», señaló. En cuanro a su escasa participación, el jugador manifestó que espera su oportunidad. «El entrenador es el que manda y yo estoy dispuesto a trabajar al máximo para ganarme un puesto».