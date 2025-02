Coria y Diocesano regresan a la realidad de la liga

J. C. Ramos / J. Cepeda

«Lo que nos da de comer es la liga». Sobre una frase tan contundente podrían firmar debajo tanto Alberto Urquía como Adolfo Senso, que ... bien saben que sus respectivos y recientes sueños de la Copa del Rey deben quedar sellados a cal y canto y centrarse con los cinco sentidos en lo que resta de temporada en la 2ª RFEF, que es algo más de media campaña.

En este caso, esa sentencia ha salido de la boca del técnico del Coria, que ya se ha olvidado del glamour de los focos que provocó la visita de la Real Sociedad y se centra única y exclusivamente en la visita de este sábado del Diocesano de Senso, que también tuvo su cuota de protagonismo al recibir al Getafe en el torneo copero. Regresa el otro fútbol, otro deporte como diría Ancelotti, y regresa la batalla por la permanencia.

El Coria, con un partido menos que disputará el miércoles ante el Cacereño, está tan cerca de los puestos de playoff de ascenso como de la zona de descenso. El Diocesano, por su parte, tiene a tres puntos la zona de permanencia. Entre uno y otro, siete puntos de diferencia que para Alberto Urquía no presumen un claro pronóstico local.

«El Diocesano exprime lo que tiene hasta el límite y saca máximo partido de jugadores jóvenes y dinámicos, de futbolistas con mucha hambre. Y ese es el respeto que debemos de tener, que tienen mucho desparpajo y que técnicamente son muy buenos. Nos van a obligar a estar enchufados los 90 o 95 minutos. Es un derbi y va a ser un partido difícil», avisa el entrenador del Coria.

Coria-Diocesano Coria: Diego Mirón, Cera, Mahíllo, Asiel Mateo, Joserra, Sergio Gómez, Alejandro, Deco, Santi Luque, Alberto Bernardo y Adri Mercadal.

Diocesano: Miguel, Giuliano Barone, Rubén del Valle, Armenta, Rubén Sánchez, Javi González, Assane, Dani Sales, Rayco, Margallo y Chavalés.

Árbitro: Fernando Moreno Osuna (Castellano-manchego).

Campo y hora: La Isla, 19.00.

Para tratar de sacar los tres puntos adelante, se presumen pocas variaciones en relación al once que se midió a la Real Sociedad o el que ganó al Villanovense hace casi un mes. La única baja confirmada es la de Nané, que ultima su recuperación, mientras que Traver y Félix Ledesma cada vez se sienten mejor e Isma Cerro sigue arrastrando molestias intermitentes en la rodilla que le impiden jugar partidos completos.

En cualquier caso, no parece que el Coria vaya a prodigarse en el mercado de fichajes. Tras hacerse con el delantero Jorge Canillas, como mucho podría llegar un lateral izquierdo. «Estamos contentos con la plantilla. Si nadie sale, no vamos a ir al mercado a fichar», dice Alberto Urquía.

En cuanto al Diocesano, espoleado por su última victoria liguera por 4-0 frente al Don Benito y aún con el regusto de la experiencia copera, intentará continuar escalando posiciones en la competición doméstica para salir de los puestos de descenso. Lo hará, además, con un plantel que durante los últimos días ha sufrido varias modificaciones. Tanto Diego Díaz como Ginés ya no defenderán la enseña colegial durante la segunda mitad de la temporada. Tampoco lo hará Makanjuola, tal y como ya informó HOY hace varias semanas.

Para compensar estas salidas, el equipo de Adolfo Senso se ha hecho con los servicios del argentino Giuliano Barone, jugador que procede del Torrijos y quien aportará verticalidad en el lateral derecho. El Diocesano también ha hecho pública la contratación de Rubén Sánchez, excapitán del Cacereño que fue despedido por la entidad verdiblanca el último día del cierre de mercado en la anterior ventana. Rubén Sánchez, que regresa a la que fue su casa, no tendrá que adaptarse a la rutina de trabajo, pues lleva entrenando con el Diocesano durante toda la primera vuelta. Tal es así que no se descarta su inclusión en el once inicial del Diocesano en La Isla. Un fichaje de garantías con el que intentará fortalecer su línea defensiva.

Con 14 puntos en su haber, un nuevo triunfo del equipo capitalino supondría todo un espaldarazo para sus aspiraciones de salvación en la temporada de su debut en categoría interautonómica. Los rojillos no vencen lejos de Pinilla desde el pasado 12 de octubre, cuando se impusieron al Cerdanyola por 1-2. Un partido que correspondía a la jornada 1 y que no pudo disputarse en su fecha original debido al ascenso del Talavera a Primera RFEF en los despachos. Previamente, los de Senso también habían logrado otra victoria a domicilio frente al Navalcarnero (1-3).