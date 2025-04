El Coria se conforma con un punto por su falta de pegada

Sumar siempre es positivo, más todavía cuando se hace a domicilio. Sin embargo, ayer el Coria logró un empate que transformó en un punto agridulce ... ante un buen Antequera. El plantel cauriense tuvo ocasiones para encarrilar el choque en una primera parte muy animada en la que también los atacantes anfitriones dispusieron de opciones claras para desnivelar la balanza. Nada que ver con un segundo acto donde los dos bandos decidieron dar por válido el botín y abusar de las miradas al retrovisor.

Quiso el Antequera de inicio dar ritmo al encuentro, raseando la pelota y aprovechando el desparpajo de su doble pivote. Dos futbolistas, Narbona y Marcelo, que compensaron su falta de experiencia con un excelente manejo de la pelota. Tampoco escatimó Rai Rosa en su apuesta ofensiva, con un once muy dinámico, con los fichajes invernales Isma Cerro y Dani Homet ya asentados, y laterales de largo recorrido.

Sin embargo, la puesta de largo tuvo color verdiblanco con Sergio Díaz dispuesto a hacer olvidar a Kike Pina por la vía urgente. Suyas, desde el perfil izquierdo, fueron las mejores intenciones del once local en el amanecer de un duelo en el que los muchachos dirigidos por Nacho Pérez mostraron mayor atrevimiento y merecieron la recompensa a su insistencia sobre la meta defendida por Álex Galán. Lo intentó Sergio Gómez con un libre directo y, acto seguido, Luismi en un barullo dentro del área. Por último, fue Narbona llegando en segunda línea quien se encontró con la opción más clara, abortada por la zaga cauriense.

Sin embargo, muy pronto el Coria comenzó a inquietar a su rival, aprovechando las bandas y colocando balones muy peligrosos al punto de penalti. En el primero de ellos, Iván Fernández, no pudo remachar la pelota muy cerca del poste derecho. Tampoco lo consiguió Aguado tras el fallo en primera instancia del propio Iván Fernández.

Ya en la recta final del primer acto, disfrutó Mahíllo de la opción de gol más clara. No fue capaz el capitán de otorgar la ventaja a los suyos tras superar la línea defensiva dentro del área con su desmarque y recibir un balón medido que no supo acomodar mediante un lanzamiento cruzado que se escapó cerca de la meta. A esas alturas del pulso, Dani Homet e Iván Fernández ya se establecieron como referencias con su juego de espaldas otorgando el dominio claro a sus compañeros.

La segunda mitad dejó un decorado más plomizo dibujado a ritmo pausado, con los dos conjuntos enfrascados en una pelea en la medular que no dejó vencedores ni vencidos. Las áreas desaparecieron del mapa y los futbolistas más talentosos no fueron capaces de encontrarse entre ellos. En todo caso, primero lo intentó Dani Homet, ejerciendo de pivote para los suyos en una acción que no llegó a buen puerto. Acto seguido, una triangulación bien hilvanada por el Antequera tampoco tuvo el final esperado por Nacho Pérez.

A falta de media hora, los dos banquillos agitaron sus pizarras buscando un revulsivo en mitad de la calma. Sin embargo, solo el Antequera dispuso de una buena opción en una contra por el carril central que acabó despejando la zaga tras un centro de Sergio Díaz desde la izquierda. También probó fortuna Sergio Gómez con un lanzamiento manso y centrado, sin complicaciones para Iván Moreno. La traca final la protagonizó Juanjo Chavalés, quien dio vía libre a su alma ofensiva arrancando desde el lateral derecho hasta lanzar un misil desde la frontal que rechazó el guardameta para dejar el casillero de ambos conjuntos sin alteraciones.