¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?
Adri Pérez controla el balón, con Chavalés al lado. Karpint
Segunda RFEF

El Coria cede por primera vez en La Isla

El conjunto celeste ve truncado su pleno de triunfos en casa ante el Orihuela en el partido aplazado de la jornada 10

Clemente Ramos

Coria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

El comodín del partido pendiente de la décima jornada contra el Orihuela, subcampeón de la Copa Federación, no fue aprovechado por el Coria para situarse ... en el segundo puesto de la clasificación del Grupo 5 de Segunda Federación (0-0). El equipo cauriense se dejó puntos en La Isla por primera vez y precisamente contra el único equipo invicto a domicilio. Más de 1.300 espectadores acudieron al partido, de puertas abiertas debido a lo inusual del horario establecido a mitad de semana.

