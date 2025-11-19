El Coria cede por primera vez en La Isla

El comodín del partido pendiente de la décima jornada contra el Orihuela, subcampeón de la Copa Federación, no fue aprovechado por el Coria para situarse ... en el segundo puesto de la clasificación del Grupo 5 de Segunda Federación (0-0). El equipo cauriense se dejó puntos en La Isla por primera vez y precisamente contra el único equipo invicto a domicilio. Más de 1.300 espectadores acudieron al partido, de puertas abiertas debido a lo inusual del horario establecido a mitad de semana.

El respeto y la precaución marcaron un primer tiempo de muy pocas oportunidades de gol. No hubo un dominador claro y el juego se desarrolló básicamente por el mediocampo. El primer acercamiento al área fue visitante. Un centro de Ayo fue rematado por Ángel Sánchez y el balón se estrelló contra un defensa. El Coria respondió con un disparo de Jaraiz desde el borde del área que Buigues atrapó sin problemas. El propio Jaraiz se retiró lesionado poco después al sufrir un percance en el hombro, y Adri Pérez le relevó al paso por el minuto 16.

En el 26, Juanjo Chavalés lanzó una falta que estuvo a punto de sorprender a Buigues. El juego se animó un poco hacia el final del primer tiempo. El visitante Álex Salto y los locales Dawda y Juanjo Chavalés probaron a los porteros, que se mostraron muy seguros. No hubo sustituciones al paso por los vestuarios de La Isla.

El segundo tiempo transcurrió bastante distinto al primero, ya que el Orihuela tomó el dominio del juego y estuvo cerca de tomar ventaja a los pocos minutos de la reanudación. En el 52, Ángel Sánchez se internó por la derecha y soltó un disparo que pegó en los dos palos de la meta de Aarón Alonso, la ocasión más clara de todo el encuentro.

Coria: Aarón Alonso; Benji, Gonzalo, Iñaki León, Jacobo (Álvaro Domínguez, min. 77); Bautista (José Antonio, min. 77), Javi Tapia; Juanjo Chavalés (Currás, min. 58), Jaraíz (Adri Pérez, min. 16), Dawda; y Mba (Mercadal, min. 58). 0 - 0 Orihuela: Buigues; Rubén García, Álex Salto, Nacho Vila, Juanma; Ayo (Lara, min. 69), Booker, Gonzalo Miranda (Fran Rivera, min. 69), Ángel Sánchez (Bensaad, min. 83); Solsona (Solano, min. 69) y Monterde (Pipa, min. 83). Árbitro: Sáez Vital (Comité andaluz). Enseñó tarjeta amarilla a los locales Adri Pérez y Gonzalo.

Incidencias: La Isla. 1.324 espectadores. Partido pendiente de la décima jornada.

El entrenador del Coria, Rai Rosa, recolocó a los suyos introduciendo de forma simultánea a Currás y Mercadal por Juanjo Chavalés y Mba. Poco después de la doble permuta, como consecuencia de un error defensivo del conjunto celeste, Ayo disparó fuera, libre de marca, teniendo toda la portería para él. El Orihuela siguió llevando el peso del partido aunque los locales mejoraron notablemente en defensa y, además, comenzaron a salir con peligro al contragolpe.

La mejor ocasión del Coria durante ese tramo fue un contraataque conducido por Benji que Dawda remató en el centro del área y el balón se marchó muy cerca del poste en el minuto 67. A la salida de un saque de esquina, Buigues no pudo despejar correctamente y el esférico estuvo a punto de colarse dentro de la portería visitante. Álvaro Domínguez y José Antonio fueron los últimos recambios introducidos por Rai Rosa. Los dos entrenadores agotaron el cupo de cinco sustituciones. El Coria repetirá partido en La Isla recibiendo este domingo (12.00 horas) a Las Palmas Atlético, otro de los equipos de la zona media-alta de la clasificación.