El Coria busca abrigo ante el Adarve en su fortín

Ramos Coria Sábado, 28 de enero 2023, 19:55 Comenta Compartir

Fuera de casa hace mucho frío. Es lo que deben pensar los jugadores del Coria tras los tres últimos partidos, que han coincidido con tres salidas seguidas y otros tantos partidos sin conocer la victoria (un empate y dos derrotas). Una racha negativa a la que la plantilla celeste quiere poner cierre en la tarde de este domingo ante el Unión Adarve (La Isla, 17:00 horas).

Extremeños y madrileños llegan casi cogidos de la mano en la tabla y, curiosamente, ambos tras sufrir dolorosas derrotas en la pasada jornada. El Coria salió goleado en Guadalajara (4-0) y el Adarve, de igual forma, en casa ante el colista Don Benito (0-3). Un nuevo tropiezo para unos u otros le pondrá mirando más para el descenso que para el playoff.

«La derrota en Guadalajara nos ha dolido y nos ha tocado el orgullo, pero estoy contento por cómo estamos trabajando. Lo que pasa es que hay jugadores que están teniendo que jugar todo y no es lo ideal. No hemos tenido suerte con las lesiones, pero no sirve nada llorar. Los que estamos ahora somos los que tenemos que sacar adelante los partidos», decía Alberto Urquía en la previa del partido para referirse a una enfermería que no acaba de aligerarse. Iván Simón, Nané, Ledesma e Isma Cerro permanecen en el dique seco y solo Deco tiene opciones de disputar algunos minutos.

Enfrente, tendrán a un Unión Adarve que, según el entrenador del Coria, va a exigir el máximo. «Es un equipo que va a venir a por nosotros y que va a presionar en nuestra área en la salida de balón», avisa.

Coria-Unión Adarve Coria: Varea, Cera, Joserra, Mahillo, Asiel, Sergio Gómez, Alejandro, Traver, Santi Luque, Bernardo y Mercadal.

Uniçon Adarve: Lombo, Meseguer, Borja París, Juanma, Lobato, Calleja, Dani González, Pablo Rojo, Luis Molina, Dani Segovia y Carbonell.

Árbitro: Guillermo García Presa (Castellano y leonés).

Estadio y hora: La Isla, 17:00.