El Córdoba no invita a nadie a la fiesta

Juanma Barrero: «Todos mis jugadores han hecho un trabajazo»

En el penúltimo entrenamiento, se le cae Felipe Alfonso, su lateral derecho titular. A los cinco minutos, se le rompe Héctor Camps, el lateral izquierdo. A los veinte minutos, le expulsan a su central. Y el otro, Bonaque, en la grada sancionado. Y aun así, su equipo compitió hasta el 85 ante el merecidísimo dueño y señor del grupo. «Para mí ha sido un trabajazo de todos mis jugadores. Once contra once, el partido estaba donde nosotros habíamos querido. Estábamos todo el rato jugando en su campo, incomodándoles mucho. Y teniendo llegadas. Pero con uno menos, ante este equipo, se complicaba mucho la cosa. Nos hemos recompuesto y el trabajo para minimizar sus virtudes ha sido brutal. Y llevábamos el partido bastante bien, pero… Al final hemos jugado a la ruleta rusa pero no teníamos más piernas para acabar en su área».

Y no le gustó al técnico emeritense la actuación del valenciano Rodríguez Carpallo, pero más por las decisiones durante el partido que por la propia expulsión, que reconoció no ver: «La semana pasada, ante el Antequera, se podían pegar patadas enormes y no pasaba nada. Y esta semana, que los que queríamos ir fuertes éramos nosotros, cualquier roce era falta. Cuando queremos jugar nosotros, el árbitro permite todo. Y cuando queríamos ir fuerte, no permite nada. Pues nada… ha tenido un mal día y nos ha tocado a nosotros, pero ya está».