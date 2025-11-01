HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Usama celebra el pase a la siguiente ronda de la Copa. CD Extremadura
Segunda RFEF

La Copa del Rey, un buen espejo en el que mirarse para el Extremadura

El conjunto azulgrana vuelve a la liga con la misión de emular el juego ante Las Palmas y seguir líder

Raúl Peña

Almendralejo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

El partido que cuajó el Extremadura en la Copa del Rey ante Las Palmas ha sido el más completo de los azulgranas en lo que ... llevamos de temporada, tanto por el rival como por el nivel que dieron. Ahora, de vuelta a la liga, quiere emular su actuación copera contra el Melilla para mantener la racha de resultados y seguir en lo más alto de la tabla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

