La Copa del Rey, un buen espejo en el que mirarse para el Extremadura

El partido que cuajó el Extremadura en la Copa del Rey ante Las Palmas ha sido el más completo de los azulgranas en lo que ... llevamos de temporada, tanto por el rival como por el nivel que dieron. Ahora, de vuelta a la liga, quiere emular su actuación copera contra el Melilla para mantener la racha de resultados y seguir en lo más alto de la tabla.

Así, el partido ante el conjunto isleño es un buen espejo en el que mirarse. Además, el chute de energía que ha llenado de ilusión el vestuario del cuadro almendralejense hace que se vea el partido liguero con más optimismo. Eso sí, Cisqui no quiere que su equipo se confíe y espera que el vestuario cambie el chip y se ponga el mono de trabajo de nuevo en el Álvarez Claro. «Es mi deber, mi propósito, mi responsabilidad y mi obligación que la Copa haya pasado y que nosotros sigamos con el sello de la humildad, con las propuestas ofensivas y defensivas, porque los partidos no se ganan por suerte», advirtió el entrenador del Extremadura en la previa.

El Extremadura viaja a la ciudad autonómica con las bajas de Fran Rosales y de Álvaro Barrero, pero con el resto de la plantilla disponible. Por lo tanto, habrá cambios con respecto al partido ante Las Palmas, ya que jugadores que fueron suplentes en Copa del Rey como Callejón, Diego Díaz, Frodo o Robador podrían entrar de nuevo en el 'once' inicial azulgrana.

Melilla: Franganillo; Segura, Tovar, Quindimil, Pelón, Julio; Ortolá, Claverías, Comenge; Dago y Abdel Lah. - Extremadura: Robador; Samu Hurtado, Ángel Cano, Carlos Cordero, Tala; Zarfino, Marco, Barace, Diego; Callejón y Frodo. Árbitro: Enrique Pareja (comité andaluz).

Estadio y hora: Álvarez Claro, 12.00 horas.

Cisqui es consciente de que su equipo está en el primer puesto de la liga porque ha jugado cada partido dando el máximo, por lo que cree que no puede levantar el pie del acelerador si quiere ser un equipo competitivo en Melilla: «Tenemos que seguir currando mucho, porque es muy difícil ganar un partido. Ningún partido de los que hemos ganado ha sido fácil, todos los hemos ganado sufriendo».

Ante el Extremadura va a estar un Melilla que no ha empezado bien la temporada, pero que tiene argumentos para complicarle el partido mucho. Los melillenses están un puesto por encima del playout de descenso a Tercera y necesitan los tres puntos. Además, las dos victorias que han conseguido en liga han sido como local en el Álvarez Claro, donde todavía no han perdido esta temporada. A esto también hay que sumarle que estrena técnico tras el despido de Alberto Cifuentes, por lo que Javi Motos debutará ante el Extremadura en el banquillo del Melilla.

Por todo esto, Cisqui no se fía de que el rival esté en la parte baja de la clasificación y augura un partido complicado para los suyos en el que van a tener que ofrecer su mejor nivel si quieren hacerse con la victoria. «El Melilla tiene un buen equipo, con buenos jugadores y con una buena propuesta cuando tiene la pelota. Va a ser un partido difícil, como lo son todos», sentenció el técnico en la previa del partido.