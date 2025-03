La condena por una pésima temporada

Sin paños calientes, la temporada del Don Benito ha sido pésima y los números corroboran esta afirmación: Siete victorias, sólo tres de ellas como ... local; once empates insuficientes y quince dolorosas derrotas. Cifras pobres del equipo rojiblanco que, a falta de un partido, tiene el bagaje goleador más bajo de toda la Segunda RFEF, igualado a 19 tantos con el Laredo.

Sin duda, el gran lastre del equipo de Manolo Martínez, pero también una inexplicable falta de fe en el decisivo tramo final de temporada. Así, el Don Benito ponía fin este domingo a un capítulo de cinco temporadas en Segunda RFEF ante un Socuéllamos ya descendido que mostró más orgullo que los rojiblancos, pese a que estos todavía tenían mínimas opciones de salvación en caso de ganar.

De Juan García a Manolo Martínez, pasando por experiencias dispares con Juan Carlos Gómez y Roberto Aguirre; el primero, destituido tras quince jornadas en la temporada 2021-2022 ocupando su lugar Aguirre para lograr una agónica salvación en el playout y empezar con mal pie la presente campaña. Y lo que mal empezó... Mal acabó para el cuadro rojiblanco pese al engañoso oasis al que llegó con Manolo Martínez en el banquillo. Atrás quedan las tres permanencias consecutivas logradas por Juan García, entrenador que devolvió a los dombenitenses a la entonces Segunda B. «Ahora se sufre con la cruz de la moneda, pero se ha disfrutado mucho con la cara», les animaba el técnico pacense a través de las redes sociales.

No se hicieron esperar las reacciones de algunos jugadores. «Perdón y gracias», comenzaba Miguel Ángel Trinidad, capitán y el primero en hacer autocrítica hace un par de semanas tras caer contra el Diocesano. «Perdón, por no estar a la altura de lo que es el Don Benito», afirma sobre un año que define como muy complicado desde el principio estando todas las jornadas en descenso. «Pero así y todo, gracias a la afición por el apoyo incondicional a este club en la situación que estábamos y nunca nos han fallado». El jugador, que suma siete temporadas como rojiblanco, asegura que «es un paso atrás para volver con más fuerza».

Mismo inicio de mensaje usaba otro de los veteranos, Álex Herrera. «Perdón por no haber estado a la altura de todos aquellos que sentís el club como vuestro», escribía horas después de la derrota en Socuéllamos, «gracias a la afición, gracias al club por cumplir siempre su palabra (aunque parezca mentira, no es lo habitual en el fútbol) y gracias a todos los que me habéis hecho sentir tanto un año más».

El canario Josué, llegado el pasado verano, también lamentaba la situación, «me voy con la pena de no haber podido ayudar al equipo en estas jornadas por culpa de una lesión». Álex Guijarro, que debutó en la categoría como rojiblanco en la temporada 2021-2022, afirmó que «todos nos hemos vaciado en cada entrenamiento y en cada partido, pero así es el fútbol».

Más crítico se mostró un Carlos López que fue perdiendo minutos conforme avanzaba el segundo tramo de temporada. «Me hubiera gustado poder aportar y ayudar mucho más al equipo pero no me han dejado», recriminaba en un breve texto en el que pedía perdón «a todos los que siempre han estado ahí».

Ahora falta por escuchar a la junta directiva, encabezada por Manuel Velarde, que ofrecerá esta tarde una rueda de prensa.