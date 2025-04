El concurso de acreedores del Badajoz saldrá adelante

Justo cuando en el ámbito deportivo las cosas no terminan de salir, el CD Badajoz ofrece buenas noticias respecto a su situación económica. Este lunes ... comunicó que el club blanquinegro ha logrado las adhesiones necesarias por parte de los acreedores, un paso definitivo para que el concurso de acreedores salga adelante. El Badajoz afirma que ya ha presentado al juzgado el acta notarial de protocolización de la propuesta de convenio, al que suma un plan de pagos y de viabilidad más las actas notariales de la mencionada adhesión de los acreedores.

El siguiente paso será convocar a la junta de acreedores para que lo apruebe y obtener el visto bueno del juzgado, que no podrá negarse si existe tal acuerdo. Desde ese instante, el administrador concursal, Bernardo Silva, no estará capacitado para invalidar los pagos del Badajoz, que queda liberado de la aprobación de la persona designada por la justicia para fiscalizar cualquier actividad financiera. Más peligroso sería que incumpla la obligación de pago, ya que el juzgado podría decretar la liquidación de la entidad. En algunos casos no habrá quita o reducción de deuda, que se abonará en un plazo de cinco años, el máximo que marca la ley, con una carencia de dos, es decir, se pagará a partir del tercer año.

«El Club Deportivo Badajoz SAD comunica que a fecha de hoy se han alcanzado las adhesiones necesarias a la propuesta de convenio de acreedores. Se ha presentado al Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Badajoz el acta notarial de protocolización de la propuesta de convenio, el plan de pagos y de viabilidad y la copia de las actas notariales de adhesión de los distintos acreedores que han optado por colaborar con el Club Deportivo Badajoz SAD para que el concurso de acreedores salga adelante», explica el CD Badajoz en el escrito hecho público este lunes.

La entidad pacense agradece a los acreedores su disposición para encontrar una solución y apoyar la propuesta del convenio, algo que evita males muy mayores para la supervivencia del Badajoz. «También queremos reconocer al bufete Sempere Jaén; al asesor jurídico del club Diego García; al administrador concursal (Bernardo Silva) y a todos los profesionales implicados que han contribuido a conseguir este éxito», concluye la nota.

Este verano el club informó en la junta de accionistas a la Plataforma Sentimiento Blanquinegro que el proceso concursal se encontraba en fase de negociación con los acreedores ordinarios para una quita final que rondará 1,5 millones con dos años de carencia a pagar en cinco años y unos créditos privilegiados con Hacienda y Seguridad Social –una deuda con el fisco que rondaba los 880.000 euros– fraccionados en otros cinco años. Con el paso que se ha aprobado, será difícil que el juzgado no autorice el concurso de acreedores y el Badajoz habrá fortalecido su salvación económica y evitado un proceso de liquidación. Sobre esto último, el club añadía en el comunicado que la propiedad ha ordenado las cuentas y establecido una estrategia financiera para «realizar el pago de las deudas en cinco años a fin de recuperar la salud financiera del club».

Una vez publicitado este acuerdo en redes, el Badajoz recibió muchos comentarios criticando su situación deportiva y preguntando por el futuro de su entrenador David Tenorio, cada vez más cuestionado en el Nuevo Vivero, pero hay que recordar que sin noticias como la de este lunes no habría ni club ni entrenador. El Badajoz sigue vivo, al menos en los despachos.