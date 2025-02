Comienza la transición tranquila del Mérida

R. P. Mérida Martes, 22 de marzo 2022, 21:59 | Actualizado 22:22h. Comenta Compartir

Paco Puertas volvió a presidir el palco del Romano el pasado domingo ante el San Fernando. No lo hacía desde el último partido de Javier ... Álvarez de los Mozos en el banquillo, cuando el equipo se impuso 2-0 a Las Palmas. Resultaba extraño mirar por encima del escudo y no verle en su butaca en los últimos dos meses. «He pasado por situaciones personales complicadas y no he podido venir», aclara el aún presidente emeritense. Nada que ver con el proceso de desvinculación en el que actualmente se encuentra inmerso. «Ayudo en todo lo que me necesitan, pero entiendo que cada uno tiene su momento y este es el momento y el proyecto de Mark (Heffernan). Soy presidente porque él me lo pidió y me comprometí hasta el 30 de junio. Pero ahora lo tiene que coger él al cien por cien porque para eso ha invertido y arriesgado su dinero. Está siendo una transición natural».

Además, que ni Paco Puertas ni Mark Heffernan comparten la misma visión en el cumplimiento de funciones: el madrileño, por ejemplo, le daba su espacio y terreno a cada uno de los responsables de cada parcela deportiva y el inglés es mucho más intervencionista. Tras miles visionados de los partidos y otras tantas videollamadas diarias en las últimas semanas, también el nuevo dueño del Mérida regresó el pasado domingo al estadio Romano, tres meses y medio después. Su última vez fue en la derrota ante el Cacereño, que acabó con algunos aficionados intentando entrar en el vestuario local al final del partido. «Aquello fue un shock para él», lo recuerda ahora Paco Puertas. «En aquel momento temí por la continuidad del proyecto, que decidieran irse a otro lado. Se llevó una imagen regular. No sé cómo la gente se volvió tan loca». Aunque hablan todas las semanas, dueño y presidente volvieron a reencontrarse el pasado domingo. Ya cada uno con sus funciones cada vez mejor definidas. Antes de la compraventa, todo pasaba por Paco Puertas: las relaciones con la Federación y los estamentos públicos, cualquiera de los gastos del día a día, consultas de temas importantes… «Lo asumía todo yo porque me estaba jugando mi dinero. Ahora, con un proyecto más a largo plazo, sin necesidades desde la inmediatez, todo es más fácil porque hay menos presión, la gente puede madurar y desarrollarse trabajando desde su función, cometer errores… También que el patrimonio de Mark (Heffernan) y Bill (Ford) no es el mío». Si Mark es intervencionista en lo deportivo, Paco lo era en la gestión del club, por lo que ahora tienen más peso en esta parcela tanto Nacho Ramos como Raquel Galán. «Lo que me toca hacer ahora es hablar con Mark todas las semanas, ayudar a Nacho en situaciones difíciles y reuniones para inversiones y acompañar en el proyecto, ir perdiendo protagonismo poco a poco, como es lógico y normal. Y que todo siga yendo bien y la gente me recuerde porque dejé el club en buenas manos, que es lo más importante que se le puede achacar a un presidente: que el legado que deje sea bueno y que el que venga lo haga mucho mejor». ¿Y a partir del 30 de junio? «Pues aún no lo sé, pero claro que me gustaría tener vinculación con el club la próxima temporada. Creo que todavía puedo ayudar en algunas cosas». Los nuevos propietarios trabajan en la creación de un consejo asesor, formado por seis u ocho personas ligadas al club y a la ciudad, con potestad para tomar decisiones de manera más colegial sobre aspectos específicos. «Que sea un club más colegial que presidencialista, porque al final el consejo de administración estará formado por los dos únicos dueños de la entidad». El mejor momento del equipo en Segunda B le ha pillado a Paco Puertas alejado presencialmente del Romano. «Pero ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Lo que pasa es que antes todo salía mal y ahora todo sale bien. Había equipo antes para entrar en playoff y lo hay ahora. Sigo manteniendo que el Cacereño tiene que pasar una mala racha y vamos a pelear por la segunda plaza. El equipo se ha soltado y tiene mucho que ver tanto la llegada de Juanma como que el equipo ya cuenta con muchos efectivos cada jornada». Ahora le toca disfrutarlo desde un segundo plano… aunque aún como presidente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión