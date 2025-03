El colista como terapia para salir a flote de nuevo

El Badajoz visita el campo del colista como terapia de choque para resarcirse de la derrota en casa y salir otra vez del atolladero en ... el que se ha vuelto a meter. El equipo pacense inicia en Canarias otra cuenta para salir de nuevo a flote y reengancharse al grupo cabecero. Unas islas malditas para los pacenses donde no han conseguido vencer en sus últimos seis desplazamientos y ya son veinte años.

El Mensajero todavía no sabe los que es ganar y hundido en la tabla queda a diez puntos de los blanquinegros, que marcan la zona de promoción de descenso. Y precisamente a ese hilo se agarran los canarios para tomarse este partido de vital importancia con el objetivo de coger aire y alimentar sus esperanzas de permanencia. Un aspecto en el que reparó Iñaki Alonso para incidir en lo mucho que también se juegan ellos y borrar cualquier amago de confianza. «Va a ser un partido complicado, durísimo y en el que nos tenemos que meter la camiseta de humildad de verdad. Está todo muy igualado, en todos los campos hay sorpresas. No valen excusas y necesitamos ganar», avisaba en su habitual previa del viernes. No se fía el técnico blanquinegro de las apariencias tanto por la crítica situación de su rival como por el escenario donde se lidiará la batalla. «Es un rival incómodo, sobre todo también por el contexto de un campo pequeñito. Siempre he tenido esa experiencia de que Mensajero suele ser un campo complejo». Recela Iñaki Alonso del choque, sobre aviso también por la volatilidad que muestra su equipo como volvió a demostrar hace una semana ante la Gimnástica Segoviana. «Es un partido trampa, pero venimos de una experiencia como ha sido el partido de casa», advertía.

En ese banquillo local estará otro viejo zorro como Josu Uribe, quien tras el exilio por los trabajos de mejora del césped artificial es consciente de que tiene que empezar a hacer un fortín. «Sabemos de la importancia del estadio Silvestre Carrillo, es por ello que nos hemos preparado para pelearle de tú a tú a un equipo que viene de Primera RFEF y que tiene una grandísima plantilla», comenta

Asumido con cierta resignación el último tropiezo en el Nuevo Vivero, el preparador vizcaíno se refugia en ese axioma de que se aprende más de las derrotas. «Acabo conociendo muchísimo mejor a mi equipo. Seguir insistiendo, no despistarnos y en esas situaciones de ataque que habíamos demostrado ser un equipo de ritmo, atrevido, tratar de mejorarlas y los cierres de partido interiorizarlas», precisó.

Las urgencias vuelven al Badajoz que volaba a La Palma sin Chacartegui, sancionado, y algún lesionado con mucho peso en el equipo que Alonso no quiso desvelar, tampoco una convocatoria que no se había comunicado a última hora del sábado y con el equipo ya viajando. «Tenemos alguna baja, esperemos que no sea de mucha duración. Afectará a la convocatoria y puede que al once titular», apuntaba misterioso sin dar pistas. Pero el entrenador blanquinegro no es de esconderse detrás de los problemas y confía su plantel. «A mí lo que me preocupa es que los que van a jugar y vayan convocados lo tengan clarísimo y esos son los que tienen que salir reforzados e ir con mucha ilusión».

El Badajoz se exige reconducir la situación y volver a encontrar esa regularidad que le llevó a encadenar tres victorias seguidas. «Nosotros tenemos que darle la vuelta a lo que hicimos aquí, ir con toda nuestra energía y nuestras fuerzas para intentar sacar los tres puntos». Alonso huye de conjeturas por la posición de su rival y se centra en su equipo para incidir en recuperar su mejor versión. «Vamos a jugar un partido, once contra once, necesitamos los puntos y la clave es que seamos nosotros mismos. Que no nos podamos achacar nada, que no nos dejemos nada y seamos ese equipo reconocible, humilde, que trabaja, que quiere ir al frente, va a por el partido y no especula».

Uribe trataba de hacer ver que la realidad de su equipo sea la que dibujan sus 6 puntos. «No hemos sido inferiores a ningún rival. Muchos factores nos han condicionado, inclusive algunos errores individuales en parcela defensiva… eso nos ha penalizado mucho», sostenía.