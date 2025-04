Cobos, técnico del Cacereño: «Hicimos cosas suficientes para que el marcador hubiese sido distinto«

MODESTO SÁNCHEZ JEREZ DE LA FRONTERA Domingo, 30 de enero 2022, 09:37 Comenta Compartir

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, hizo autocrítica por no enviar su equipo más balones hacia el área rival en la segunda parte y, al mismo tiempo, no se vio sorprendido por el planteamiento del Xerez Deportivo después de tomar ventaja: «Nos costó trabajo volver a hacernos con el partido. Me voy con la sensación de que hicimos cosas más que suficientes para que el marcador hubiese sido distinto».

"Nos vamos tristes por la derrota, pero lo bueno es que este miércoles tenemos otro partido y ya estamos pensando en él desde ya", aseguró el técnico en referencia al duelo del próximo miércoles contra el Vélez en el Príncipe Felipe, correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta, que fue aplazado el pasado fin de semana.

