Chema Martín dice adiós al Coria con un aura de leyenda

JUAN CARLOS RAMOS CORIA Lunes, 3 de enero 2022, 20:56

«Hoy es un día muy triste para el Coria. Hoy se despide, del club de su vida, Chema Martín, un señor de los pies a la cabeza, tanto fuera como dentro del campo», con esas líneas abría su discurso Lely Gutiérrez para despedir a su capitán Chema Martín, que dice adiós a la entidad celeste después de casi 500 partidos, 161 goles, cuatro fases de ascenso a Segunda B y un ascenso a la flamante Segunda RFEF.

Una despedida que sorprendió a propios y a extraños en la mañana de este lunes. El club anunciaba a través de sus perfiles en redes sociales que su estandarte colgaba la celeste para emprender nuevas aventuras.

Ya por la tarde, en el campo de La Isla, presidente y capitán, ofrecían más detalles de la decisión del propio futbolista. Una salida que llega por petición del jugador. «Seguramente siga deleitándonos en otro club», reconocía Lely Gutiérrez.

«Me lo he pensado mucho, pero va por delante la salud mental. Me encontraba a disgusto porque no estaba disfrutando del fútbol. Y eso es la base de todo. Este año el club ha dado un salto muy grande y yo me estaba quedando un poquito atrás. A veces hay que dar un paso atrás para coger carrerilla. Intentaré seguir jugando y que la gente siga disfrutando», explicaba Chema Martín a los medios de comunicación, compañeros, directivos y aficionados que se citaron en La Isla.

Seguirá en el club al frente de la escuela

Para todos ellos, Chema quiso reconocer su labor: «Hay que recordar de dónde viene este club y que no se olvide. Antes éramos 200 y ahora somos 1.200. Vendrán momentos difíciles en la temporada y habrá que apoyar y no criticar. La afición es la parte más importante del club».

También tuvo palabras de reconocimiento para su ya exentrenador, Rai Rosa: «El año pasado hicimos una gran temporada y disfrutamos juntos, aunque siempre hemos tenido nuestros más y nuestros menos, como todo jugador y entrenador, pero eso queda ya olvidado».

Chema Martín no se desvinculará del todo del Coria, ya que de forma inminente va a ser uno de los responsables que dirija la Escuela de Tecnificación que coordine a los equipos de las categorías inferiores.

Ampliar Los compañeros arroparon al gran capitán del Coria, Chema Martín, en su despedida. @CDCORIA

