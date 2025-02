Chavalés desnivela un derbi parejo

Rai Rosa, entrenador del Coria: «Hemos hecho el peor partido de la temporada»

Rai destacó el resultado por encima del mal rendimiento de sus pupilos: «Creo que hemos hecho el peor partido de toda la temporada. Lo mejor, para nosotros, ha sido el resultado. Hemos estado muy imprecisos, no hemos hecho nada de lo que hemos trabajado, no hemos dado dos pases seguidos, no hemos hecho cambios de banda. Además sabíamos que Gonzalo podía jugar de lateral y no hemos hecho uno contra uno con él. Desastroso». En el vestuario, Rai Rosa intentó cambiar la dinámica del juego: «En el descanso he incidido en que teníamos que jugar más al fútbol. Ganar en confianza, jugar con personalidad, intentar circular un poco más». Sobre las quejas del técnico rival al arbitraje, comentó que «habría que ver las jugadas más detenidamente. Ha sido un partido muy disputado, muy trabado».