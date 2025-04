Cero riesgo antes que el subcampeonato

R. P. MÉRIDA. Sábado, 14 de mayo 2022, 09:03 Comenta Compartir

Juanma Barrero prefiere llegar a Alicante como tercer clasificado y sin contratiempos de ausencias que como subcampeón y quebraderos de cabeza por lesiones. Cinco días después de deslizarlo tras el triunfo ante el Montijo, lo ratificó en la rueda previa a su visita a Las Palmas: «Esa es la idea principal: competir por la segunda plaza, pero no a costa del riesgo de posibles lesionados o sancionados».

Por lo que no viajarán los lesionados Emilio Cubo, Héctor Camps, Mario Robles y Álvaro Ramón ni Higor Rocha, que está apercibido de sanción. «Cero riesgos. La semana pasada, ante el Montijo, le dijimos que jugase normal y si le sacaban la quinta, pues no jugaría este domingo... y si no se la sacaban, se la iba a echar yo. Daba igual».

Bonaque ya está recuperado, se es optimista con Emilio Cubo y Mario Robles para el primer partido del playoff y hay preocupación por las evoluciones de Héctor Camps y Álvaro Ramón, precisamente los dos laterales izquierdos. «Héctor tardará un poco más que Emilio, que ya la semana que viene la completará bien. Si hubiéramos querido forzarle, hubiera jugado en Canarias, pero eso no es lo más importante ahora. Mario ha mejorado bastante de su golpe, pero todavía está en el punto de no entrenarse con el grupo. La semana pasada no se veía para nada y esta semana se ve bien, o sea que si sigue evolucionando tan rápido... Y Álvaro ha ido a hacerse otra vez pruebas porque ha tenido que retirarse del entrenamiento con dolores. Él sí me preocupa».

Mientras el técnico del Mérida se centra en su partido de mañana en Las Palmas, su cuerpo técnico ya ha comenzado a preparar el playoff. «Sergio y Juan Carlos han estado viendo a los posibles rivales de los otros grupos para que no se nos acumule el trabajo. Ellos me sueltan cosas de algunos equipos, pero yo estoy centrado en lo del domingo. Ya la semana que viene será dura en la oficina del cuerpo técnico». ¿Y qué le dicen? «Que los rivales a evitar son los del grupo V. Y que luego hay ciertos rivales que por su manera de jugar y la nuestra, nos podrían venir bien. Nosotros sabemos quiénes son, pero no vamos a dar pistas.

