Dos catovis para frenar al Cacereño

«Igual está mal que yo lo diga...», se arranca De los Mozos. «Pero es que yo solo tengo plan A: ir a por ellos desde el primer minuto y hasta el noventa». Y esto lo han de sostener dos cacereños de pro como David Rocha y José Manuel Gaspar, los dos únicos centrocampistas del Mérida disponibles para hoy. Las lesiones musculares de las que vienen, su forma de juego, sus edades... desaconsejan un partido físico y con ritmo. Pero no. «Otra cosa es que no podamos o nos metan atrás. Pero, en la medida de nuestras posibilidades y los jugadores de los que disponemos, vamos a ir desde el principio y hasta el final. Y esto va a ser así mientras yo esté aquí».

Ambos formados en las categorías inferiores del Cacereño, ambos con pasado en el primer equipo del Cacereño, ambos con profundo sentimiento cacereño... pero ambos con necesidad de meterle mano al Cacereño, porque no se puede permitir el Mérida un tercer tropiezo consecutivo. Aunque podría, por las numerosas bajas que sufre y por lo que tendrá enfrente, un rival directo a estas alturas del campeonato. Por eso, más que nunca, el Mérida depende de sus dos cacereños, para defender con intensidad y atacar con velocidad.

Y aunque las urgencias son más flagrantes en el Romano que en el Príncipe Felipe, tampoco le sentaría bien perder al equipo de Julio Cobos: viene de caer en el derbi ante el Villanovense y con el peso de no ganar lejos del Príncipe Felipe desde el 18 de septiembre, cuando se impuso por la mínima en el feudo del Cádiz B. «No se dio la mejor imagen la última jornada, no... y salimos muy dolidos». Es por ello por lo que el preparador prefiere ceñirse, pese a la derrota, al partido más reciente, el del pasado miércoles frente a la Ponferradina en primera ronda de Copa del Rey: «Competimos muy bien y plantamos cara hasta el minuto 86 a un equipo que es cuarto clasificado en Segunda División».

Continuidad versus ruptura

Llega con continuidad el equipo de Cobos, llega con nuevo ciclo el Mérida. Primero cambió de marcador, luego de dueño, más tarde de asientos y ahora de entrenador. «Pero es muy buen equipo, formado para ascender y con jugadores que marcan diferencias. Pero si estamos metidos y concentrados, nosotros también somos un equipo difícil», subraya Cobos, aunque no pueda contar con el puñal Carlos Andújar en banda. El extremo natural de Villagonzalo aún no se ha recuperado de sus últimas dolencias y el lateral Uche, con problemas en uno de sus tobillos, será la única duda en la expedición del equipo visitante.

En el Mérida, enumeramos: están lesionados Diego Parras, Higor Rocha, Artiles y Héctor Camps y sancionado, Mario Robles. Eso sí, para ayudar en el tramo final estarán Emilio Cubo, que regresa dos meses y medio después a una convocatoria, y Pedro Lagoa, que debutaría esta temporada. El 'once' sale solo. «¿Si voy a jugar con dos delanteros? Lo importante no es la disposición, sino el estilo», apunta De los Mozos. «Tenemos que ir creando una idea en el equipo y en el club: que vayamos hacia adelante. Eso es lo único que me importa, no el dibujo».

Como es habitual en los partidos de rivalidad regional, el decano del fútbol extremeño volverá a estar arropado por una nutrida representación de sus seguidores. Irán ubicados todos en fondo norte. La entidad emeritense espera, con el cambio de entrenador, que la afición se reactive y tiña las gradas con el mejor ambiente de la temporada. El cartel, de entrada, lo merece. En la previa del encuentro, ambas aficiones compartirán una jornada de convivencia. «Aunque los equipos de Cobos y los míos suelen encajar pocos goles... a saber. A lo mejor acabamos 4-4». El 4-4 será en la previa, con la convivencia en la comida de ambas aficiones.