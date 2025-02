Otro castigo a un Don Benito sin gol

Roberto Aguirre: «No creo que fuésemos inferiores al rival»

«Dentro de lo que fue el partido, hicimos muchas más cosas para que el resultado fuese otro», analizaba sobre la derrota Roberto Aguirre. «Nosotros no rentabilizamos todas las ocasiones en las que conseguimos llegar al área con peligro y, sin embargo, ellos consiguen de sus llegadas hacernos esos dos goles». Para el técnico asturiano, su equipo no fue inferior al rival, «seguimos sin poder ganar, pero hoy creo que en el contenido estuvo a la altura; no creo que fuésemos inferiores al rival y me voy fastidiado».

Aguirre también entró a valorar la falta de gol de su equipo en este inicio liguero: «Me da rabia que no hayamos metido ningún gol, hoy especialmente, porque tuvimos ocasiones; quisiera haber salido hoy con algún gol a favor, pero también me escuecen los dos goles en contra».

En cuanto al estado anímico del vestuario después de tres derrotas, el entrenador rojiblanco confía en poder cambiar la dinámica, pero no vio tan frustrado al equipo como en la derrota contra el Atleti B, «el otro día estábamos tan frustrados porque el rival fue superior y pasó por encima de nosotros, pero hoy no nos sentimos inferiores».