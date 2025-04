Carlos Ordóñez: «No voy a meter a nadie por dinero en el Cacereño»

Tras cuatro temporadas como presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez (Cáceres, 1974) aún digiere el agridulce trago que supuso el desenlace de la última campaña. Agrio ... porque el club verde se quedó a las puertas del ascenso a Primera Federación, pero dulce por ver cómo la ciudad se volcó con la causa del decano del fútbol extremeño.

Todavía con voluntad para continuar al frente del proyecto, el mandatario no ceja en su idea de encontrar un socio que pueda entrar en el accionariado, aunque no a cualquier precio. «Soy muy exigente», avisa.

–¿Qué nivel de ánimo conserva?

–Los primeros días estuvimos un poco desanimados después de lo de Huelva, pero cada vez estamos mejor. Estamos volviendo a montar la plantilla y construyendo los cimientos para luchar por estar otra vez ahí arriba.

–En cuanto a retos personales de su mandato, ¿cuáles son los que ha satisfecho y cuáles son aún las cuentas pendientes?

–Mi intención siempre ha sido llevar al Cacereño al fútbol profesional. Es difícil, pero es el reto que me he puesto. Se está trabajando bien y estamos consiguiendo logros que el Cacereño no había conseguido nunca. No queda otra que seguir trabajando y subir escalones con pasos firmes. Se han hecho cosas para que el Cacereño siga creciendo y sea estable, como mantenernos al corriente con la Seguridad Social y Hacienda para poder cobrar las mismas subvenciones que los demás clubes. El campo era un desastre. Sin luz, sin agua en los baños… Tenemos que pensar que es un estadio propio y que se lleva muchísimo dinero todos los años. Al presupuesto deportivo hay que restarle todos los años cerca de 200.000 euros. Si a eso le añadimos que queremos seguir haciendo cosas, como un techo en la zona de preferencia, todavía tienes que restar mucho más dinero o poner mucho más. Yo no soy millonario. Soy un currante y lo poco que puedo ir aportando desde mis empresas al club lo estoy haciendo para seguir adecentando el estadio.

–Tras haber logrado enganchar a toda una ciudad, ¿cuál es la fórmula para conservar parte de ese apoyo?

–Lo fundamental serán los resultados. En el mundo del fútbol se sube más gente al barco cuando las cosas van bien. Todos sabemos que la temporada es muy larga y que va a haber altibajos, pero esperamos que sean los menos posibles para estar dando guerra arriba.

–El pasado año comentó que el Príncipe Felipe, toda vez había quedado libre de cargas, iba a ser un activo para la financiación. ¿En qué situación se encuentra?

–Gracias a Dios no ha sido necesario solicitar ningún crédito para seguir adelante con el proyecto. Todos los arreglos que se están haciendo van encaminados a que, cuando tengamos la licencia de actividad para eventos, podamos tener otros ingresos extraordinarios. Los ingresos del Real Madrid nos han servido para adecentar el estadio y cumplir con la normativa que nos exigen para poder tener la licencia de actividad. Se están ensanchando las escaleras, se ha arreglado la visera de tribuna, se han puesto baños de minusválidos y se están haciendo muchas cosas. Una vez tengamos la licencia, lo que pretendemos es que el Cacereño, con su estadio propio, sea una máquina de hacer dinero para que los ingresos extradeportivos nos den para cubrir esos 200.000 euros e intentar sacar otros 200.000 en positivo para que los podamos sumar al proyecto deportivo.

–Respecto al viaje a Nepal, en su día habló de beneficios para el club en relación con la fundación Lumbini Garden. ¿Cuáles han sido esos beneficios o cuáles serán a medio y largo plazo?

–A fecha de hoy, el beneficio que hemos tenido ha sido el viaje, que fue una experiencia muy bonita para el Cacereño. Hay firmado un documento de patrocinio si ese proyecto sigue adelante. Ahora hay cambio de gobierno y supongo que ellos tendrán que exponer su proyecto al nuevo gobierno. Si sale adelante, el acuerdo de patrocinio también. Si no es así, evidentemente se caerá el acuerdo que tenemos.

–Otro proyecto que no acaba de cristalizar es el de los fondos europeos. ¿En qué situación se encuentra?

–Es algo parecido a lo del Buda. El anterior gobierno lo vio bien y nos apoyó en todo momento. Es un proyecto bonito y sostenible. A lo mejor se puede hacer por fases y no todo de una vez. Lo que queremos es que en los terrenos del estadio se sigan haciendo cosas para que nuestros aficionados estén lo más cómodos posible. Volveremos a exponer el tema. Esperamos que nos apoyen y nos arropen.

–Tras superar una primera época de 'trampas' en los cajones y una vez el club está saneado, ¿contempla una venta a medio plazo o la apertura del accionariado para que entren nuevos inversores?

–A mí me gustaría tener un compañero de viaje, pero soy muy exigente. Yo no estoy aquí por dinero y no voy a meter a nadie por dinero en el Cacereño. Lo que sí quiero es encontrar un compañero que tenga la misma ilusión que yo. El que venga, tiene que venir a sumar, no a restar o a especular. Si viene alguien y es un compañero fuerte, entre los dos subiremos escalones más rápido que yo solo.

–Al respecto, ¿ha habido algún contacto que realmente pueda fructificar?

–He tenido algunas reuniones con algunas personas, pero de momento no hay nada cerrado. Algunas no me han gustado y no ha habido una segunda reunión. Con otras estoy valorando y viendo si se puede llegar a un acuerdo o no.

–¿Confía en que los nuevos gobiernos local y autonómico mantengan, al menos, las ayudas?

–Espero que sí e incluso que tengamos más ayudas. Creo que ya hemos demostrado que estamos aquí para que el Cacereño sea una entidad seria. Es hora de que nos ayuden en cuanto a la lacra que tiene el club, que es el estadio propio, porque no podemos competir en igualdad de condiciones.

–¿Qué supone la continuidad de Francis Bordallo como director deportivo?

–Nos ha demostrado que está suficientemente cualificado para montar una plantilla y no confundirse. Lo ha hecho bien, al igual que el cuerpo técnico. El Cacereño ha llegado hasta donde ha llegado por el trabajo de todos ellos.

–¿Qué mensaje podría mandar a los aficionados ocasionales para convertirlos en adeptos a la causa?

–Quiero trasladar esa ilusión que creo que estamos creando en la ciudad. A un club lo hace grande su afición. Si queremos seguir subiendo escalones, necesitamos cuantos más ingresos mejor.