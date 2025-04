Carlos Cinta: «El Badajoz me daba una oportunidad grande»

Carlos Cinta ya luce de blanquinegro. Tímido, serio y algo nervioso entraba en la sala de prensa para ser presentado como nuevo jugador del Badajoz. « ... Vengo a darlo todo de mí», fueron sus palabras más repetidas, consciente de la responsabilidad y la presión que recaen sobre su figura. Gudi quiso dejar bien claro que solo importa el Badajoz en su bienvenida antes de cederle el turno al delantero emeritense. «Viene a un nuevo equipo, nueva ciudad y sobre todo a un club grande como es el Badajoz».

El Nuevo Vivero necesita goles y ese es el mejor camino para convencer a una afición exigente, pero siempre agradecida con aquellos que se dejan la piel. Quizás a Carlos Cinta cierto sector le vaya a pedir algo más, por aquello de su pasado romano. El delantero emeritense lo sabe y acepta ya comprometido con la causa blanquinegra. «Voy a dar todo de mí y a dejarme el alma en el campo», enfatizó en toda una declaración de intenciones para ganarse a sus detractores.

Carlos Cinta ya quiere pisar el verde. «Me encuentro bien y estoy a disposición de lo que diga el míster», señaló. Tiene todo un doble reto por delante, el de poner fin a la falta de goles y ganarse a esa parte de la grada que no comulga con su fichaje, y que van unidos. Una cosa le llevará a la otra. «Cada equipo que voy es un reto para mí y el Badajoz también, eso me caracteriza».

El jugador emeritense afirmó estar preparado para jugar el domingo ante el Guadalajara. «Me encuentro bien. Es verdad que llevo tiempo sin tocar balón, pero llevo dos entrenamientos y estoy a disposición del míster», precisaba. Incluso se ve en condiciones para entrar en el once, aunque puntualizaba que la última palabra la tiene el técnico blanquinegro. «Eso lo decide el míster, de como me vea en los entrenamientos. Yo me veo bien, llevo tiempo sin entrenar, pero las sensaciones son buenas y el míster es el que pone el once titular». Con David Tenorio ya ha tenido una toma de contacto para intercambiar unas primeras impresiones. «Hablé con él cuando se anunció el fichaje. Me dio la enhorabuena, le encantaba que estuviera en el equipo y a sus órdenes estoy».

El club pacense apuesta por su faceta goleadora para revertir su delicada situación deportiva y empezar a mostrar las garras de aspirante al ascenso. «Viene a disfrutar del fútbol y a aportar su granito de arena con mucha humildad y trabajo», apuntaba Gudi. Con la incorporación del delantero emeritense, el Badajoz también aumenta su cuota extremeña en un vestuario que ya cuenta con Miguel Narváez, Carlos Cordero, Miguel Núñez y Samu Manchón. «Hay un buen rollo. Conozco a todos los futbolistas, especialmente a Cordero que es con quien tengo más relación y también con Samu Manchón. Me ha acogido el vestuario muy bien, estoy muy contento», comentaba Carlos Cinta. Una situación muy diferente al curso pasado en el que solo Narváez y Cordero eran de la tierra en la primera plantilla. Sobre su recibimiento por sus compañeros comentó que se ha encontrado un buen vestuario y el ambiente es excelente. «Estoy muy contento por cómo me ha acogido todo el club, cuerpo técnico, dirección deportiva y sobre todo los jugadores».

Carlos Cinta ha pasado de tener una propuesta de renovación del Mérida, que el club le retiró posteriormente, a recalar en el Badajoz. «El verano ha sido difícil. He podido tener otras cosas, he esperado y al final me he decidido por el Badajoz porque me daba una oportunidad grande y ya esperando para aprovecharla en el campo», destacó.

La llegada de Carlos Cinta al Badajoz ha suscitado una división de opiniones entre los seguidores pacenses. El nuevo jugador blanquinegro asume con naturalidad y profesionalidad todo el revuelo que se ha montado. «Lo entiendo. Ya pedí disculpas, era mi deber y la gente puede aceptarlas o no», indicó. El domingo todos los focos se fijarán en él en su estreno en el Nuevo Vivero. «Puedo esperar de todo, acepto que haya aplausos y pitos. Vengo a jugar y a darlo todo de mí», admitía. Sobre su fichaje por el Badajoz reconoce que no esperaba esa primera llamada en la que el club pacense le mostraba su interés. «Me pilló por sorpresa, pero también doy yo un paso adelante porque quería venir aquí», expuso con cierta pausa para coger aire y pensar bien sus palabras. Un cambio de rumbo hacia el eterno rival que mantuvo en secreto hasta con sus seres más cercanos. «Cuando recibo la oferta del Badajoz no lo sabe nadie de mi familia ni mis amigos. Después de dar el paso adelante para venir al Badajoz ya se lo dije a toda mi familia y amigos y me apoyan en todo», explicó.

Después de dos jornadas sin puntuar, la escasa pegada que ha ofrecido el equipo desde pretemporada y Aketxte fuera de forma, la responsabilidad recae sobre Carlos Cinta. «Presión no tengo porque todavía no he jugado. Estoy muy contento con mi trabajo y sé que las cosas van a salir bien, sobre todo porque hay un buen grupo».

Cuestionado sobre cómo le sienta la camiseta del Badajoz emplazó con una ligera sonrisa a esperar unos minutos cuando acabara la rueda de prensa y le tocara el turno de posar para los medios gráficos. «Todavía no me la he puesto, ahora me la pondré».