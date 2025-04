Cara, cruz o media tinta para el Cacereño

J. Cepeda Cáceres Sábado, 21 de mayo 2022, 18:02 Comenta Compartir

Es un cara o cruz por alcanzar la final a Primera RFEF, pero al Cacereño también le vale una media tinta, la del empate al final de la prórroga, si la hubiese. No obstante, el equipo verdiblanco intentará este domingo en Elda (Pepico Amat, 19.30 horas) solventar el envite ante el Teruel por la vía rápida para no tener que hacer valer su mejor clasificación en liga regular: «No quiero que esa ventaja se convierta en algo para no salir a buscar el gol», sentenciaba el técnico verdiblanco, Julio Cobos, en la previa del partido.

En un duelo entre equipos representativos de capitales provinciales, Cacereño y Teruel llegan a esta semifinal por el ascenso con la firme intención de recuperar sus respectivas mejores versiones exhibidas durante el campeonato regular. Todo ello con el objetivo de que estas puedan traducirse en resultados positivos para sus intereses. Y es que tanto extremeños como aragoneses no han tenido, precisamente, un final de temporada plácido. Tal es así que el Cacereño perdió la segunda posición en la última jornada tras caer 3-0 en Ceuta. El Teruel, por su parte, ha ganado uno de sus últimos ocho partidos.

Así las cosas, Julio Cobos sostiene que esta eliminatoria ante el Teruel será muy diferente a lo que puede verse en un partido de liga regular. Algo que también se ha notado en la semana de trabajo: «Es un partido que afrontamos con muchas ganas e ilusión. Da gusto preparar partidos de este tipo. Sabemos que uno de los dos va a quedar fuera».

Respecto a su rival, el entrenador del Cacereño sostiene que «el Teruel es un equipo rocoso y difícil de batir. Sacan el máximo rendimiento a los goles que hacen y tienen jugadores con diferentes perfiles, con velocidad arriba y que hacen daño en la estrategia. Vamos con el máximo respeto, pero nosotros también hemos hecho una gran temporada y queremos pasar la eliminatoria».

Aunque la única baja confirmada en el Cacereño es la de Didier de la Cruz, lo cierto es que no toda la plantilla del decano del fútbol extremeño estará al cien por cien de sus posibilidades. Es el caso de jugadores como Josín o Kamal.

Enfrente del Cacereño estarán viejos conocidos del fútbol extremeño, como Borja Romero, con pasado en el Mérida, o David Aparicio, quien defendió la enseña del Badajoz. Guille Andrés, que también jugó en el Mérida, es el máximo artillero del Teruel, con siete dianas durante el presente ejercicio.

Cacereño-Teruel Cacereño: Bernabé; Aguado, Gayoso, Carlos Daniel, Marvin, Bermu, Yael, Colau, Solano, Jorge Barba y José Ramón.

Teruel: Taliby; Julen, Carlos Javier, Cabetas, Ceballos, Jaime, Borja Romero, Kevin Lacruz, Comeras, Emaná y Guille.

Árbitro: García Arriola (Comité vasco).

Estadio y hora: Pepico Amat, 19.30.

Si bien durante la semana el Cacereño anunció la renovación de su director deportivo, Francis Bordallo, para la próxima campaña, independientemente del resultado que obtenga el equipo en esta fase de ascenso, el Teruel hizo lo propio este sábado con su entrenador, Víctor Bravo. El anuncio fue realizado a través de los perfiles sociales del club turolense.

Como de costumbre, el Cacereño estará arropado en las gradas por una representación de sus aficionados. Además del viaje organizado por el club, con un autobús costeado por la empresa local CC Green, este sábado ya se pudo ver en la provincia de alicante a una avanzadilla de incondicionales. Otros se desplazarán este mismo domingo por sus propios medios.

En juego estará el pase a una final por el ascenso a Primera RFEF que tendrá lugar el fin de semana del 28 y 29 de mayo, también en la provincia de Alicante. De conseguir el objetivo, sería la segunda alegría consecutiva para un Cacereño que hace un año, de la mano de Julio Cobos, logró abandonar Tercera División tras cinco temporadas consecutivas en esta categoría.